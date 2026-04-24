Χαράλαμπος Βουρλιώτης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν 500 εκατ. ευρώ - Το κόλπο με το πόθεν έσχες «λευκής κόλλας»

Aποκαλυπτικά στοιχεία για τις δεσμεύσεις της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που φθάνουν ως τα 500 εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης από το 11ο Φόρουμ των Δελφών.

Όπως επισήμανε, πως από τον έλεγχο του πόθεν έσχες για 170.000 υπόχρεους, προκύπτουν χιλιάδες παραβάσεις για ποσά που φθάνουν ως τα 500.000 ευρώ ατομικά για χιλιάδες ελεγχόμενους, ενώ το σύνολο των δεσμεύσεων της Αρχής σε ένα χρόνο φθάνει το 1 δισ. ευρώ.

Ο κ. Βουρλιώτης αναφερόμενος σε έρευνες της Αρχής, είπε ότι ερευνώνται δεκάδες πρόσωπα για τρομοκρατική δράση ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και έχουν γίνει δεσμεύσεις εκατομμύριων ευρώ στο πλαίσιο των ελέγχων.

Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά, ο σχετικός κατάλογος των ελεγχόμενων προσώπων «είναι εξαιρετικά δυναμικός, στον οποίο κάθε μέρα εντάσσονται και απεντάσσονται άτομα, είτε με αποφάσεις της Αρχής, είτε του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Το ύψος των δεσμεύσεων για αυτού του είδους τις δραστηριότητες είναι πάρα πολλά εκατομμύρια», τόνισε.

Συμπλήρωσε παράλληλα ότι η «Αρχή μας έχει αναμειχθεί στο θέμα των κυρώσεων λόγω του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία, αλλά και στην περίπτωση του Ιράν». Από το 2020-2021, όταν ξεκίνησε η ρωσοουκρανική σύγκρουση, ανέφερε «έχουμε επιβάλει πολλές κυρώσεις σε πρόσωπα, κυρίως Ρώσους υπηκόους που σχετίζονται με το καθεστώς της Ρωσίας και οι οποίοι προσέφεραν υπηρεσίες ή συνεργάζονταν με το καθεστώς», ανέφερε. «Φυσικά, ό,τι περιουσιακό στοιχείο βρέθηκε στην Ελλάδα, δεσμεύτηκε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για το Ιράν, ο κ. Βουρλιώτης είπε ότι δεσμεύτηκαν πολλά φορτία που μετέφεραν προϊόντα διττού σκοπού, δηλαδή προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για ειρηνικούς όσο και για πολεμικούς σκοπούς. «Υπάρχουν πρώτες ύλες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών και λιπασμάτων, και αυτά δεσμεύονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα», εξήγησε. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «έχουν γίνει πολλές τέτοιες δεσμεύσεις» για να προσθέσει ότι στο πλαίσιο των κυρώσεων περιλαμβάνεται και ιρανικών συμφερόντων πιστωτικό ίδρυμα.

Πόθεν έσχες «λευκής κόλλας»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο φαινόμενο της λευκής κόλλας, που έχει παρατηρηθεί και σε υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως έχει προκύψει στο πλαίσιο άλλων ποινικών υποθέσεων. «Τώρα τελευταία, όπως ανέφερε, έχουν εντοπίσει ένα φαινόμενο, το οποίο ο ίδιος ονόμασε το φαινόμενο της «λευκής κόλλας». Και εξήγησε ότι «πολλοί υπόχρεοι που υποβάλλουν δηλώσεις περιορίζονται σε μια υποβολή, πατώντας το πλήκτρο “υποβολή δήλωσης”, η οποία δεν περιέχει τίποτα απολύτως. «Αυτό σημαίνει ότι αν με βρουν, με βρήκαν. Ωστόσο, εμείς έχουμε τον τρόπο και εντοπίζουμε αυτές τις περιπτώσεις και έχουμε διαπιστώσει ότι έτσι αποκρύπτονται τεράστια ποσά από υπόχρεους, οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν σε καμία περίπτωση τα εισοδήματα που έχουν».