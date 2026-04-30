«Γολγοθάς» για τους οδηγούς: Τα καύσιμα πάλι πάνω από 2 ευρώ το λίτρο

Συνεχίζονται οι αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη με τους καταναλωτές να παραμένουν προβληματισμένοι με πολλούς να μειώνουν την ποσότητα καυσίμων προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τα έξοδα.

Με την τιμή της βενζίνης να έχει σπάσει και πάλι το φράγμα των 2 ευρώ, οι καταναλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για το που θα πάει αυτή η κατάσταση. Μάλιστα, το τελευταίο 24ωρο η μέση τιμής της βενζίνης πανελλαδικά ανήλθε στα 2,058 και του πετρελαίου κίνησης έφτασε τα 1,880 προκαλώντας πονοκέφαλο στους οδηγούς.

«Οι εξελίξεις στη διεθνή αγορά ενέργειας επηρεάζουν άμεσα τις τιμές, με το “ράλι” στο χρηματιστήριο πετρελαίου να δημιουργούν έντονη ανησυχία για περαιτέρω αυξήσεις», αναφέρει η πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα μιλώντας στο newsit.gr.

«Η τιμή των καυσίμων παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με την απλή αμόλυβδη να διαμορφώνεται σήμερα στα 2,069 ευρώ το λίτρο, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση περίπου 1,5 λεπτού. Το πετρέλαιο κίνησης διατηρείται χαμηλότερα λόγω της επιδότησης των 20 λεπτών, ωστόσο χωρίς αυτήν θα είχε ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, με την πραγματική τιμή να κυμαίνεται κοντά στα 1,85–1,86 ευρώ.

Οι εξελίξεις στη διεθνή αγορά ενέργειας επηρεάζουν άμεσα τις τιμές, με το “ράλι” στο χρηματιστήριο πετρελαίου και τις γεωπολιτικές εντάσεις –όπως οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ– να δημιουργούν έντονη ανησυχία για περαιτέρω αυξήσεις. Παράλληλα, οι πρατηριούχοι λειτουργούν υπό καθεστώς πλαφόν κέρδους, γεγονός που σημαίνει ότι οι αυξήσεις περνούν αναγκαστικά στον καταναλωτή μέσω των τιμολογίων των διυλιστηρίων» αναφέρει.

Αν και η κίνηση είναι πεσμένη σε σχέση με την προηγούμενη χρόνια, αρκετοί είναι αυτή που θα φύγουν για το τριήμερο της πρωτομαγιάς. Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές δείχνουν να έχουν φτάσει στα όριά τους.

«Η κίνηση στα πρατήρια είναι μειωμένη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, ενώ αρκετοί περιορίζουν τις μετακινήσεις τους ή αφήνουν τα αυτοκίνητα παρκαρισμένα για μεγαλύτερα διαστήματα. Ωστόσο, παρά την ακρίβεια, αρκετοί επιλέγουν να φύγουν για το τριήμερο, αναζητώντας μια “ανάσα“, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει απλώς μια σύντομη έξοδο στην ύπαιθρο ή στο χωριό. Το αυτοκίνητο, όπως επισημαίνεται, παραμένει βασικό εργαλείο καθημερινότητας και όχι είδος πολυτελείας, γεγονός που κάνει την επιβάρυνση από τις αυξήσεις ακόμη πιο έντονη για τα νοικοκυριά», υποστηρίζει.