Δίκη για τα Τέμπη: Ενστάσεις για την υποστήριξη της κατηγορίας – Μήνυση κατά Κυρανάκη ανακοίνωσε ο πρώην επιθεωρητής του ΟΣΕ

Με τις ενστάσεις των κατηγορουμένων για την υποστήριξη της κατηγορίας ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Οι περισσότεροι από τους 36 κατηγορούμενους δήλωσαν διά των συνηγόρων τους πως θα υποβάλουν τις ενστάσεις τους για την υποστήριξη της κατηγορίας στην επόμενη δικάσιμο, ενώ πέντε κατηγορούμενοι ανέφεραν πως δεν σκοπεύουν να προχωρήσουν σε ενστάσεις.

Σήμερα, μόλις τρεις κατηγορούμενοι προχώρησαν σε ενστάσεις για την παράσταση κατά περίπτωση του ελληνικού Δημοσίου των Δικηγορικών Συλλόγων και του Σωματείου Ελλήνων Μηχανοδηγών.

Το ελληνικό Δημόσιο είχε δηλώσει την παράσταση χθες σε βάρος των τριών κατηγορουμένων σταθμαρχών απογευματινής και βραδινής βάρδιας και του προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Ο συνήγορος του επιθεωρητή υπέβαλε σήμερα την ένστασή του για την παράσταση του ελληνικού Δημοσίου τονίζοντας πως υπήρξε «αποκλειστική υπαιτιότητα του ελληνικού Δημοσίου» για την πολύνεκρη σύγκρουση, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, αποφάσεις των αστικών δικαστηρίων για το δυστύχημα που κατέδειξαν την απουσία συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο, όπως τη φωτοσήμανση και το σύστημα αυτόματης πέδησης (ETCS) που συνδέονται αιτιωδώς με τη σύγκρουση.

Επίσης, ο συνήγορος του επιθεωρητή ανέφερε πως ο πελάτης του προτίθεται να προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Κυρανάκη, και να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του πρώην υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή, για τον οποίο διεξάγεται ανάκριση στον Άρειο Πάγο για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη.