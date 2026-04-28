Πάτρα: Πότε ξεκινά η λειτουργία της νέας φοιτητικής εστίας στο Σκαγιοπούλειο

Από τα τέλη Μαΐου, αναμένεται να υποδεχτεί τους πρώτους ενοίκους του το υπερσύγχρονο συγκρότημα 86 αυτόνομων διαμερισμάτων στην οδό Σολωμού της Πάτρας, απέναντι από τον Κήπο του Σκαγιοπούλειου.

Πρόκειται για ένα έργο με συνολικό κόστος που αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

«Ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο κτίριο και ακόμα δεν έχει δοθεί στην αγορά, ωστόσο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, υπολογίζεται ότι τέλος Μαΐου με αρχές Ιουλίου, θα ξεκινήσει η λειτουργία του», επισημαίνει η Project Manager της MyFlat, Κατερίνα Σογλεμέζη.

Το κτίριο έχει ιδιαίτερη ιστορία, καθώς στο ισόγειό του στεγαζόταν παλαιότερα η Δημοτική Ιματιοθήκη του Δήμου Πατρέων. Ανήκει στο Κληροδότημα του Σκαγιοπουλείου, το οποίο το εκμίσθωσε για 49 χρόνια στη θεσσαλονικιώτικη κατασκευαστική εταιρεία «My Flat».

Τα διαμερίσματα, επιφάνειας 20 έως 40 τετραγωνικών μέτρων, σχεδιάστηκαν με γνώμονα τη βιωσιμότητα. Ενεργειακά αυτόνομα, με μηδενική κατανάλωση ενέργειας και σύστημα ανακύκλωσης νερού. Το προφίλ των ενοίκων δεν περιορίζεται στους φοιτητές, καθώς η εταιρεία στοχεύει εξίσου σε εργαζομένους που αναζητούν ευέλικτη, βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη διαμονή στην πόλη. Κοινόχρηστοι χώροι όπως γυμναστήριο, αίθουσα πλυντηρίων και meeting rooms με τηλεόραση και σύνδεση στο διαδίκτυο συμπληρώνουν τις παροχές, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο σύγχρονο περιβάλλον διαβίωσης. Το ενοίκιο, είναι All in One, που συμπεριλαμβάνει ρεύμα, νερό, ψύξη/θέρμανση, κοινόχρηστα, ίντερνετ, συντήρηση, χρήση laundry room, κοινόχρηστων χώρων, πλήρη εξυπηρέτηση καθώς και φύλαξη από εταιρία Security.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 86 διαμερίσματα, ένα θα παραχωρηθεί στο Κληροδότημα του Σκαγιοπουλείου για δική του χρήση, ως ανταπόδοση της συνεργασίας με την κατασκευάστρια εταιρεία.