Πάτρα: Δώρα ζωής από 78χρονη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Ζωή σε πολλούς συνανθρώπους σε Ελλάδα και εξωτερικό χαρίζει μια 78χρονη γυναίκα που νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.

Η μεταμοσχευτική διαδικασία υλοποιήθηκε με υψηλό αίσθημα ευθύνης και άρτια συνεργασία μεταξύ των ιατρικών και νοσηλευτικών ομάδων του ΠΓΝΠ, τονίζει η Διοίκηση του Νοσοκομείου με ανακοίνωσή της , η οποία έχει ως εξής:

/Το ΠΓΝΠ με βαθύ αίσθημα ευγνωμοσύνης και σεβασμού ανακοινώνει την ολοκλήρωση μιας σημαντικής διαδικασίας Δωρεάς Ιστών & Οργάνων, χάρη στη γενναιόδωρη προσφορά ζωής μιας 78χρονης γυναίκας.

Η 78χρονη δότρια οργάνων, με τη συγκινητική συναίνεση της οικογένειάς της, προσέφερε τα όργανά της, χαρίζοντας σε πολλούς συνανθρώπους μας που βρίσκονταν σε αναμονή για μεταμόσχευση την ευκαιρία για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Η απόφαση αυτή, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή, αποτελεί ουσιαστική πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.

Η μεταμοσχευτική διαδικασία υλοποιήθηκε με υψηλό αίσθημα ευθύνης και άρτια συνεργασία μεταξύ των ιατρικών και νοσηλευτικών ομάδων του ΠΓΝΠ. Για την διαδικασία συνεργάστηκαν η ΜΕΘ, το Αναισθησιολογικό, το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Τμήμα Υπερήχων και Αξονικού Τομογράφου, το τμήμα της Αιμοδοσίας, το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, τα Τμήματα Μικροβιολογίας και το Βιοχημικό και Αιματολογικό Εργαστήριο, η Χειρουργική Ομάδα Μεταμοσχεύσεων καθώς και ιατροί, νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό του Νοσοκομείου. Αναντικατάστατη η συνεισφορά του ΕΚΑΒ που φρόντισε με ταχύτητα και ασφάλεια για τη μεταφορά των οργάνων.

Η σύμπραξη όλων αυτών των φορέων, με κοινό γνώμονα τον σεβασμό προς τον δότη και την ελπίδα για ζωή των ληπτών, αποτελεί ένα σπουδαίο παράδειγμα ανθρωπιάς.

Ο ρόλος του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) υπήρξε καταλυτικός, τόσο στον συντονισμό της διαδικασίας, όσο και στην επικοινωνία με τις μεταμοσχευτικές μονάδες πανελλαδικά, αλλά και στο εξωτερικό. Χάρη στη συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, κατέστη δυνατή η επιτυχής ολοκλήρωση της μεταμοσχευτικής διαδικασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα.



Η Διοίκηση του ΠΓΝΠ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια της δότριας και την απέραντη ευγνωμοσύνη για την απόφασή τους να δωρίσουν ζωή μέσα από τον θάνατο.

Δώσε ζωή. Γίνε δότης οργάνων.