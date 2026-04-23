Τζένιφερ Λόπεζ - Μπεν Άφλεκ: Βίντεο τους δείχνει να τσακώνονται μπροστά στις κάμερες

Ο Άφλεκ εμφανίζεται εμφανώς εκνευρισμένος και μιλά σε έντονο ύφος, την ώρα που η Λόπεζ χαμογελά αμήχανα

Προβληματισμό έχει προκαλέσει βίντεο που κάνει τον γύρο των social media και φαίνεται να καταγράφει έναν τσακωμό ανάμεσα στον Μπεν Άφλεκ και τη Τζένιφερ Λόπεζ, ενώ βρίσκονται περικυκλωμένοι από φωτογράφους. Στα πλάνα, ο Άφλεκ εμφανίζεται εμφανώς εκνευρισμένος και μιλά σε έντονο ύφος, την ώρα που η Λόπεζ χαμογελά αμήχανα, προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να μην δώσει έκταση στο περιστατικό.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Ben Affleck peleando con JLo y ella sonriendo para disimular. ? <a href="https://t.co/mGN55vZiv6">pic.twitter.com/mGN55vZiv6</a></p>— ESTRELLA (@Nereura9) <a href="https://twitter.com/Nereura9/status/2047205397317001295?ref_src=twsrc%5Etfw">April 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το βίντεο φέρεται να προέρχεται από την πρεμιέρα της ταινίας «Kiss of the Spider Woman» στη Νέα Υόρκη, το βράδυ της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου 2025. Στην ταινία, η Λόπεζ όχι μόνο πρωταγωνιστεί, αλλά συμμετέχει και ως executive producer, μαζί με τον Άφλεκ. Υπενθυμίζεται ότι και προηγούμενα στιγμιότυπα από την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους από τη συγκεκριμένη βραδιά, είχαν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, αναζωπυρώνοντας τις φήμες περί επανασύνδεσης. Τρυφερά βλέμματα και χαμόγελα στο κόκκινο χαλί είχαν οδηγήσει πολλούς θαυμαστές να αναρωτιούνται αν πρόκειται για μια νέα αρχή.