Αντιδράσεις για τον πρώην Μητροπολίτη Αμβρόσιο- Χτύπησε σκύλο με ποιμαντορική ράβδο για να τον διώξει

Την αντίδραση του κόσμου καθώς και φιλοζωικών οργανώσεων προκάλεσε ένα περιστατικο που είδε το φως της δημοσιότητας, όπου ο πρώην μητροπολίτης Αμβρόσιος φέρεται να χτύπησε σκύλο με ποιμαντορική ράβδο για να τον απομακρύνει

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του zoosos.gr, ο πρώην μητροπολίτης παίρνοντας το βήμα για να απευθυνθεί στους πιστούς, οι οποίοι το πρωί της 17ης Απριλίου παρακολούθησαν τη λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας της Τρυπητής στο Αίγιο Αχαΐας, φρόντισε να ξεκινήσει το κήρυγμά του με ένα επεισόδιο που μόνο «μήνυμα αγάπης» δεν αποτελεί.

Ο πρώην μητροπολίτης, χτύπησε δύο φορές με την ποιμαντική ράβδο που κρατούσε έναν σκύλο με σκοπό να τον διώξει, καθώς ανέβηκε και γαύγισε στην εξέδρα όπου ιερείς έβγαζαν τα κηρύγματά τους. Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις και αρνητικά σχόλια, ενώ καταγράφηκε μάλιστα και διαθόθηκε τόσο διαδικτυακά, όσο και τηλεοπτικά.

Υπενθυμίζεται, πως ο πρώην μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Αμβρόσιος, έχει καταδικαστεί για δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους και για κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος.