Άγιος Δημήτριος: Πώς ο αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε νεκρό τον γιο του

Δραματικές στιγμές βιώνει η οικογένεια του υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ μετά την τραγική εξέλιξη με τον γιο του, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο Πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο.

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι ο ίδιος ενημερώθηκε για περιστατικό στην περιοχή και έσπευσε στο σημείο, χωρίς αρχικά να γνωρίζει ότι το θύμα ήταν ο γιος του, σύμφωνα με πληροφορίες της ERTNews. Όταν έφτασε, είδε αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.Α.Σ. γύρω από τη σορό και αντιλήφθηκε τι έχει συμβεί.

Ο 27χρονος είχε πέσει θύμα άγριας δολοφονίας, καθώς δέχτηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι και έφερε το μοιραίο τραύμα στο στήθος, κοντά στην καρδιά.

Ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα από δυνάμεις της Ασφάλειας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίες έχουν αναλάβει την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Το Πάρκο του Ασυρμάτου θεωρείται «τυφλό σημείο», καθώς δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τη συλλογή οπτικού υλικού.

Οι αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν τη διαδρομή του 27χρονου, ο οποίος φέρεται να περπάτησε μερικά μέτρα μετά την επίθεση, αφήνοντας ίχνη αίματος μέχρι το σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός. Τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι προηγήθηκε κάποια μορφή καβγά, πριν ο δράστης ή οι δράστες τον χτυπήσουν με μαχαίρι στο θώρακα.

Αρχικά εξεταζόταν το ενδεχόμενο οπαδικού επεισοδίου, ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το σενάριο αυτό φαίνεται να αποδυναμώνεται, χωρίς προς το παρόν να έχει αποκλειστεί πλήρως κανένα ενδεχόμενο.

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και σε προηγούμενα περιστατικά στην ίδια περιοχή. Εξετάζεται αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με επεισόδιο με πυροβολισμούς που είχε σημειωθεί τον περασμένο Ιανουάριο σε κοντινό ψητοπωλείο, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να προκύπτει σαφής συσχέτιση.

Η αστυνομική έρευνα για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολη λόγω της απουσίας καμερών ασφαλείας στο Πάρκο του Ασυρμάτου, όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό το βράδυ της Τετάρτης.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κ. Δημογλίδου, στο EΡΤnews, η μεγάλη έκταση του χώρου και η απουσία βιντεοληπτικού υλικού δυσχεραίνουν σημαντικά τη συλλογή στοιχείων.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης ή οι δράστες διέφυγαν από κάποιο σημείο του πάρκου αμέσως μετά την επίθεση, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζεται ποιοι βρίσκονταν στον χώρο την κρίσιμη χρονική στιγμή και τι ακριβώς προηγήθηκε της δολοφονίας.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, το θύμα δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές, γεγονός που οδηγεί την έρευνα να κινηθεί σε ευρύ φάσμα σεναρίων, χωρίς να έχει αποκλειστεί μέχρι στιγμής κανένα πιθανό κίνητρο ή κατεύθυνση.

Η Αστυνομία υπογραμμίζει ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ενώ επιχειρείται η αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου στοιχείου από καταθέσεις και πιθανά εξωτερικά σημεία καταγραφής γύρω από το πάρκο.