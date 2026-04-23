Πάτρα: Η ελιά στην πλατεία Γεωργίου για την Πρωτομαγιά, αποκτά και λουλούδια γύρω της

Οι εργαζόμενοι του Δήμου Πατρέων, από την Καθαριότητα, το Πράσινο, τον Ηλεκτροφωτισμό, την Αυτεπιστασία, αλλά και το Καρναβαλικό Συνεργείο, συνεχίζουν τον στολισμό της πλατείας Γεωργίου εν όψει της Πρωτομαγιάς, προκειμένου να δώσουν σε όλους στην πόλη μας, ένα άρωμα άνοιξης, αλλά και αισιοδοξίας, όπως αναφέρει ο Δήμος.

Η ελιά, σύμβολο της ειρήνης, "αγκαλιάζεται" πλέον, από φιγούρες παιδιών, αλλά και από λουλούδια που φυτεύονται σήμερα.

