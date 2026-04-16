Γιώργος Μυλωνάκης: Κρίσιμο το επόμενο 48ωρο για την κατάσταση της υγείας του

Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες και ειδικά οι επόμενες 48 ώρες για τον Γιώργο Μυλωνάκη που νοσηλεύεται από την Τετάρτη στον Ευαγγελισμό διασωληνωμένος με ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

Εν αναμονή του νέου ιατρικού ανακοινωθέν, τόσο η οικογένειά του όσο και μέλη της κυβέρνησης σπεύδουν στον Ευαγγελισμό για να τον στηρίξουν και να μάθουν νέα για την πορεία της υγείας του. Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μυλωνάκης ένιωσε αδιαθεσία στον πρωινό καφέ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αποτέλεσμα ασθενοφόρο να σπεύσει και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί που τον ανέλαβαν, προχώρησαν άμεσα σε χειρουργείο πραγματοποιώντας εμβολισμό του αγγείου στον εγκέφαλο ώστε να σταματήσει η αιμορραγία.

Αφού χειρουργήθηκε, μεταφέρθηκε σε ΜΕΘ όπου και λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα.

Πέρα από την σύζυγό του Τίνα Μεσσαροπούλου που αποχώρησε άμεσα από τον αέρα του Happy Day για να βρεθεί στο πλευρό του, στο νοσοκομείο βρέθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Παύλος Μαρινάκης κα.

Μέλη από την αντιπολίτευση, ευχήθηκαν στο στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού «περαστικά».

«Έχουμε 10 ημέρες αγωνίας»

Ο Ευτύχιος Αρχοντάκης, ο γιατρός που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη, μίλησε στον ΑΝΤ1 για την κατάσταση της υγείας του λέγοντας πως οι πρώτες ημέρες είναι αρκετά δύσκολες.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες» και πως απαιτείται χρόνος για να ξεπεραστούν οι άμεσοι κίνδυνοι, τονίζοντας ότι σαφέστερη εικόνα για την πορεία της υγείας του ασθενούς θα υπάρχει μετά την παρέλευση περίπου δέκα ημερών. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «θα είναι δέκα μέρες αγωνίας».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ιατρική ομάδα αντέδρασε άμεσα, με το ανεύρυσμα να αποκλείεται γρήγορα, γεγονός που θεωρείται καθοριστικό για την εξέλιξη της κατάστασης, εκφράζοντας ικανοποίηση για την έκβαση της επέμβασης.