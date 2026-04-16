Η πατρινής καταγωγής Nia Gitsas στην ηγεσία της AHEPA Sydney & NSW

Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του οργανισμού μιλά για τη νέα εποχή, τη στροφή στη νέα γενιά και τους δεσμούς με τον ελληνισμό της διασποράς
Μια νέα εποχή ξεκινά για την AHEPA Sydney & NSW, καθώς η Πατρινής καταγωγής Nia Gitsas αναλαμβάνει την προεδρία – ως η πρώτη γυναίκα που ηγείται του οργανισμού στη Νέα Νότια Ουαλία – σε μια περίοδο που πολλοί θεωρούν κομβική αλλά και γεμάτη ευκαιρίες για ανανέωση.
Εκλεγμένη ύστερα από μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία και μετά από μια περίοδο εσωτερικών προκλήσεων, η κ. Γκίτσα σηματοδοτεί μια γενεαλογική αλλαγή στην ηγεσία. Όπως η ίδια δηλώνει, πρόκειται για «μια απίστευτη τιμή» και για μια εξέλιξη που αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της AHEPA στην πρόοδο και τη συμπερίληψη.
Σε συνέντευξή της στο The Greek Herald, παρουσίασε το όραμά της, το οποίο επικεντρώνεται στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, την ενίσχυση της συμμετοχής και τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της οργάνωσης σε μια μεταβαλλόμενη κοινωνία – με ιδιαίτερη έμφαση στους νεότερους Ελληνοαυστραλούς και σε μια πιο δυναμική, σύγχρονη AHEPA με βάση την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τη φιλανθρωπία.
«Μεγάλη τιμή και ευθύνη»
«Είναι μια απίστευτη τιμή να υπηρετώ ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της AHEPA NSW & Sydney. Αυτό το ορόσημο έχει ιδιαίτερη προσωπική σημασία, αλλά ταυτόχρονα συμβολίζει τη διαρκή δέσμευση του οργανισμού στη συμπερίληψη και την πρόοδο, καθώς και τον εξελισσόμενο ρόλο των γυναικών στην ηγεσία», σημειώνει.
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι προσωρινή αντιπρόεδρος είναι η Χαρούλα Θεμιστοκλέους, εκπαιδευτικός της Νέας Ελληνικής και ιδρυτικό μέλος της Australian Hellenic Educators’ Association.
Νέες προτεραιότητες και δομή
Η νέα διοίκηση δίνει έμφαση σε τρεις βασικούς άξονες, μέσω των αντίστοιχων ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος: Εκπαίδευση και Αθλητισμός, Πολιτισμός και Φιλανθρωπία. Στόχος είναι η πιο στοχευμένη δράση, η αποτελεσματικότητα και η ουσιαστική ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινότητας.
«Το νέο αυτό πλαίσιο μάς επιτρέπει να λειτουργούμε πιο οργανωμένα, ενισχύοντας τη συμμετοχή και δημιουργώντας ευκαιρίες για τα νεότερα μέλη να συνεισφέρουν ενεργά», τονίζει.
Έμφαση στη φιλανθρωπία
Η φιλανθρωπία αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας πορείας. Ενδεικτικό είναι το πρόσφατο Philanthropy High Tea, όπου συγκεντρώθηκαν 10.000 δολάρια για την έρευνα κατά του καρκίνου της καθηγήτριας Βάσως Αποστολοπούλου στο RMIT.
Σύνδεση με τη νέα γενιά
Η προσέγγιση της νέας γενιάς αποτελεί βασική πρόκληση. «Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο που συνδεόμαστε με τους νέους, δίνοντάς τους ουσιαστικό ρόλο, μέσα από δράσεις που σχετίζονται με την ταυτότητα, την ηγεσία και την κοινωνική προσφορά», αναφέρει.
Πολιτισμός με σύγχρονο αποτύπωμα
Η διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού, σύμφωνα με την ίδια, δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στη νοσταλγία: «Χρειάζεται να τον επαναπροσδιορίσουμε με τρόπο ζωντανό, σύγχρονο και συμμετοχικό, ώστε να αγγίζει τις νέες γενιές αλλά και τη πολυπολιτισμική κοινωνία της Αυστραλίας».
Επόμενες δράσεις
Κεντρική εκδήλωση αποτελεί η έκθεση «Ode to Freedom», αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου, που θα πραγματοποιηθεί στο Κοινοβούλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας από 5 έως 28 Μαΐου, με ελεύθερη είσοδο.
Συνεργασίες και επόμενη μέρα
Η κ. Γκίτσα υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας με άλλους ελληνικούς και πολυπολιτισμικούς φορείς, τονίζοντας ότι «η δύναμή μας βρίσκεται στη συλλογικότητα».
Αναφερόμενη στις δυσκολίες των προηγούμενων ετών, επισημαίνει πως αυτές αποτέλεσαν μάθημα και αφορμή για αναδιοργάνωση και επανεκκίνηση, με στόχο τη διαφάνεια και την ενότητα.
Μήνυμα προς την κοινότητα
Κλείνοντας, στέλνει ένα σαφές μήνυμα: «Η μεγαλύτερη δύναμή μας είναι η ενότητά μας. Μαζί μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι ελληνικές αξίες θα συνεχίσουν να εμπνέουν και τις επόμενες γενιές».
πηγη greekherald.com.au/
