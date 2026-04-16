Η πατρινής καταγωγής Nia Gitsas στην ηγεσία της AHEPA Sydney & NSW

Μια νέα εποχή ξεκινά για την AHEPA Sydney & NSW, καθώς η Πατρινής καταγωγής Nia Gitsas αναλαμβάνει την προεδρία – ως η πρώτη γυναίκα που ηγείται του οργανισμού στη Νέα Νότια Ουαλία – σε μια περίοδο που πολλοί θεωρούν κομβική αλλά και γεμάτη ευκαιρίες για ανανέωση.

Εκλεγμένη ύστερα από μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία και μετά από μια περίοδο εσωτερικών προκλήσεων, η κ. Γκίτσα σηματοδοτεί μια γενεαλογική αλλαγή στην ηγεσία. Όπως η ίδια δηλώνει, πρόκειται για «μια απίστευτη τιμή» και για μια εξέλιξη που αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της AHEPA στην πρόοδο και τη συμπερίληψη.

Σε συνέντευξή της στο The Greek Herald, παρουσίασε το όραμά της, το οποίο επικεντρώνεται στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, την ενίσχυση της συμμετοχής και τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της οργάνωσης σε μια μεταβαλλόμενη κοινωνία – με ιδιαίτερη έμφαση στους νεότερους Ελληνοαυστραλούς και σε μια πιο δυναμική, σύγχρονη AHEPA με βάση την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τη φιλανθρωπία.

«Μεγάλη τιμή και ευθύνη»

«Είναι μια απίστευτη τιμή να υπηρετώ ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της AHEPA NSW & Sydney. Αυτό το ορόσημο έχει ιδιαίτερη προσωπική σημασία, αλλά ταυτόχρονα συμβολίζει τη διαρκή δέσμευση του οργανισμού στη συμπερίληψη και την πρόοδο, καθώς και τον εξελισσόμενο ρόλο των γυναικών στην ηγεσία», σημειώνει.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι προσωρινή αντιπρόεδρος είναι η Χαρούλα Θεμιστοκλέους, εκπαιδευτικός της Νέας Ελληνικής και ιδρυτικό μέλος της Australian Hellenic Educators’ Association.