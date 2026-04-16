Έρευνες υδρογονανθράκων: Η ακτινογραφία του στόχου στο «μπλοκ 2» του Ιονίου

Μια παραχώρηση που αγγίζει το μέγεθος της Αττικής, ισχυρές ενδείξεις φυσικού αερίου και πετρελαίου και μια γεώτρηση που θα λειτουργήσει ως «τεστ αλήθειας» συμπυκνώνουν τη σημασία του Block 2 για την ενεργειακή προοπτική της χώρας.

Το έργο στο βορειοδυτικό Ιόνιο εισέρχεται πλέον στην πιο κρίσιμη φάση του, με την πρώτη ερευνητική γεώτρηση να τοποθετείται χρονικά το Φεβρουάριο του 2027 και να αποτελεί το καθοριστικό βήμα για την επιβεβαίωση ή μη της ύπαρξης εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος.

Τα σεισμικά που «άναψαν το πράσινο φως»

Καθοριστική για την εξέλιξη αυτή υπήρξε η ολοκλήρωση των τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών το 2022, με επένδυση περίπου 20 εκατ. δολαρίων. Τα δεδομένα απο τους γεωλόγους της Energean που κατείχε μέχρι τότε το 75% της παραχώρησης, αποτυπώνουν ισχυρές ενδείξεις παρουσίας φυσικού αερίου σε γεωλογική δομή περίπου 1.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων και ανάβουν το πράσινο φως.

Αρχικά στο Block 2 συμμετείχαν η γαλλική πολυεθνική TotalEnergies με 50%, η ιταλική Edison με 25% και η HelleniQ Energy με 25%. Μετά την αποχώρηση της TotalEnergies, η Energean απέκτησε το ποσοστό της και προχώρησε στην εξαγορά και της Edison, συγκεντρώνοντας συνολικά το 75% και αναλαμβάνοντας τον κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη του έργου.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται όπως ανέφερε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας -κατά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Energean, ως operator της κοινοπραξίας με τη ExxonMobil και τη HelleniQ Energy, και της Stena Drilling— η εκτεταμένη γεωλογική δομή «Ασωπός 1», όπου θα πραγματοποιηθεί το γεωτρητικό πρόγραμμα διάρκειας 60 ημερών από την Σουηδική εταιρεία.

Η συγκεκριμένη δομή εκτιμάται ότι διαθέτει πόρους έως 9,5 τρισ. κυβικά πόδια (TCF) φυσικού αερίου —περίπου 270 δισ. κυβικά μέτρα— ή εναλλακτικά έως 5 δισ. βαρέλια πετρελαίου, γεγονός που την κατατάσσει στους πλέον υποσχόμενους στόχους της περιοχής. Υπενθυμίζεται ότι η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου προσεγγίζει τα 6 με 7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε χθες η πιθανότητα γεωλογικής επιτυχίας περιορίζεται στο 16%, στοιχείο που καταδεικνύει τον υψηλό βαθμό αβεβαιότητας (κάτι σύνηθες για την βιομηχανία υδρογονανθράκων) και κατατάσσει το έργο στην κατηγορία επενδύσεων υψηλού ρίσκου, αλλά και υψηλής δυνητικής απόδοσης.

Η γεώτρηση που θα κρίνει τα πάντα

Ο χρόνος για την πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση στη χώρα, έπειτα από σχεδόν μισό αιώνα, μετρά πλέον αντίστροφα. Το πλωτό γεωτρύπανο Stena DrillMAX της Stena Drilling αναμένεται να βρεθεί μεταξύ 14 και 24 Φεβρουαρίου του 2027 στο βορειοδυτικό Ιόνιο, προκειμένου να πραγματοποιήσει τη γεώτρηση στη δομή «Ασωπός-1».

Η γεώτρηση θα πραγματοποιηθεί σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, με το συνολικό βάθος να φτάνει τα 4.622 μέτρα κάτω από τον βυθό, ενώ το βάθος του νερού στο σημείο ανέρχεται σε 840 μέτρα. Το κόστος εκτιμάται μεταξύ 60 και 68 εκατ. ευρώ. Για την εκτέλεση του έργου θα χρησιμοποιηθεί ένα από τα πλέον σύγχρονα πλοία-γεωτρύπανα διεθνώς, ικανό να επιχειρεί σε περιβάλλοντα υπερβαθέων υδάτων.

«Σε περίπου 300 ημέρες από σήμερα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ερευνητική υπεράκτια γεώτρηση στη χώρα μετά από σχεδόν μισό αιώνα», δήλωσε ο Σταύρος Παπασταύρου, επισημαίνοντας ότι, σε περίπτωση εμπορικής αξιοποίησης, η συνολική επένδυση μπορεί να φτάσει τα 5 δισ. ευρώ.

Με τη Stena Drilling η Energean έχει εκτελέσει με απόλυτη επιτυχία και ασφάλεια ήδη 10 γεωτρήσεις σε νερά με υπερδιπλάσια βάθη σε σχέση με αυτά στο βορειοδυτικό Ιόνιο, τόνισε χθες η διοίκηση της εταιρείας, επισημαίνοντας τη βαρύτητα που δίνει σε ζητήματα περιβάλλοντος και ασφάλειας. Εφερε μάλιστα ως παράδειγμα τον Πρίνο, όπου, όπως είπε, έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα 21 γεωτρήσεις και παρεμβάσεις με μηδενικά περιβαλλοντικά προβλήματα.