Έρευνες υδρογονανθράκων: Η ακτινογραφία του στόχου στο «μπλοκ 2» του Ιονίου

Οι 300 κρίσιμες μέρες μέχρι το πρώτο τρύπημα
Μια παραχώρηση που αγγίζει το μέγεθος της Αττικής, ισχυρές ενδείξεις φυσικού αερίου και πετρελαίου και μια γεώτρηση που θα λειτουργήσει ως «τεστ αλήθειας» συμπυκνώνουν τη σημασία του Block 2 για την ενεργειακή προοπτική της χώρας.
Το έργο στο βορειοδυτικό Ιόνιο εισέρχεται πλέον στην πιο κρίσιμη φάση του, με την πρώτη ερευνητική γεώτρηση να τοποθετείται χρονικά το Φεβρουάριο του 2027 και να αποτελεί το καθοριστικό βήμα για την επιβεβαίωση ή μη της ύπαρξης εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος.
Τα σεισμικά που «άναψαν το πράσινο φως»
Καθοριστική για την εξέλιξη αυτή υπήρξε η ολοκλήρωση των τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών το 2022, με επένδυση περίπου 20 εκατ. δολαρίων. Τα δεδομένα απο τους γεωλόγους της Energean που κατείχε μέχρι τότε το 75% της παραχώρησης, αποτυπώνουν ισχυρές ενδείξεις παρουσίας φυσικού αερίου σε γεωλογική δομή περίπου 1.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων και ανάβουν το πράσινο φως.
Αρχικά στο Block 2 συμμετείχαν η γαλλική πολυεθνική TotalEnergies με 50%, η ιταλική Edison με 25% και η HelleniQ Energy με 25%. Μετά την αποχώρηση της TotalEnergies, η Energean απέκτησε το ποσοστό της και προχώρησε στην εξαγορά και της Edison, συγκεντρώνοντας συνολικά το 75% και αναλαμβάνοντας τον κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη του έργου.
Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται όπως ανέφερε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας -κατά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Energean, ως operator της κοινοπραξίας με τη ExxonMobil και τη HelleniQ Energy, και της Stena Drilling— η εκτεταμένη γεωλογική δομή «Ασωπός 1», όπου θα πραγματοποιηθεί το γεωτρητικό πρόγραμμα διάρκειας 60 ημερών από την Σουηδική εταιρεία.
Η συγκεκριμένη δομή εκτιμάται ότι διαθέτει πόρους έως 9,5 τρισ. κυβικά πόδια (TCF) φυσικού αερίου —περίπου 270 δισ. κυβικά μέτρα— ή εναλλακτικά έως 5 δισ. βαρέλια πετρελαίου, γεγονός που την κατατάσσει στους πλέον υποσχόμενους στόχους της περιοχής. Υπενθυμίζεται ότι η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου προσεγγίζει τα 6 με 7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.
Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε χθες η πιθανότητα γεωλογικής επιτυχίας περιορίζεται στο 16%, στοιχείο που καταδεικνύει τον υψηλό βαθμό αβεβαιότητας (κάτι σύνηθες για την βιομηχανία υδρογονανθράκων) και κατατάσσει το έργο στην κατηγορία επενδύσεων υψηλού ρίσκου, αλλά και υψηλής δυνητικής απόδοσης.
Η γεώτρηση που θα κρίνει τα πάντα
Ο χρόνος για την πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση στη χώρα, έπειτα από σχεδόν μισό αιώνα, μετρά πλέον αντίστροφα. Το πλωτό γεωτρύπανο Stena DrillMAX της Stena Drilling αναμένεται να βρεθεί μεταξύ 14 και 24 Φεβρουαρίου του 2027 στο βορειοδυτικό Ιόνιο, προκειμένου να πραγματοποιήσει τη γεώτρηση στη δομή «Ασωπός-1».
Η γεώτρηση θα πραγματοποιηθεί σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, με το συνολικό βάθος να φτάνει τα 4.622 μέτρα κάτω από τον βυθό, ενώ το βάθος του νερού στο σημείο ανέρχεται σε 840 μέτρα. Το κόστος εκτιμάται μεταξύ 60 και 68 εκατ. ευρώ. Για την εκτέλεση του έργου θα χρησιμοποιηθεί ένα από τα πλέον σύγχρονα πλοία-γεωτρύπανα διεθνώς, ικανό να επιχειρεί σε περιβάλλοντα υπερβαθέων υδάτων.
«Σε περίπου 300 ημέρες από σήμερα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ερευνητική υπεράκτια γεώτρηση στη χώρα μετά από σχεδόν μισό αιώνα», δήλωσε ο Σταύρος Παπασταύρου, επισημαίνοντας ότι, σε περίπτωση εμπορικής αξιοποίησης, η συνολική επένδυση μπορεί να φτάσει τα 5 δισ. ευρώ.
Με τη Stena Drilling η Energean έχει εκτελέσει με απόλυτη επιτυχία και ασφάλεια ήδη 10 γεωτρήσεις σε νερά με υπερδιπλάσια βάθη σε σχέση με αυτά στο βορειοδυτικό Ιόνιο, τόνισε χθες η διοίκηση της εταιρείας, επισημαίνοντας τη βαρύτητα που δίνει σε ζητήματα περιβάλλοντος και ασφάλειας. Εφερε μάλιστα ως παράδειγμα τον Πρίνο, όπου, όπως είπε, έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα 21 γεωτρήσεις και παρεμβάσεις με μηδενικά περιβαλλοντικά προβλήματα.
Τήρηση χρονοδιαγράμματος
Η συμφωνία για τη δέσμευση του γεωτρύπανου αποτελεί, σύμφωνα με τον Ανδρέα Σιάμισιη της HelleniQ Energy, ένα ακόμη κρίσιμο βήμα για την τήρηση του απαιτητικού χρονοδιαγράμματος, υπογραμμίζοντας ότι τα αποτελέσματα της γεώτρησης θα επηρεάσουν την αξιολόγηση και άλλων περιοχών έρευνας όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος.
Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος —με ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται και για πετρέλαιο όπως είπε ο CEO της Energean, η παραγωγή θα μπορούσε να ξεκινήσει σε ορίζοντα 3,5 έως 4 ετών από τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης. Στη φάση ανάπτυξης, τον ρόλο του operator αναμένεται να αναλάβει η ExxonMobil. Τα δυνητικά έσοδα για το ελληνικό Δημόσιο θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 10 δισ. ευρώ σε βάθος περίπου 20 ετών.
Λιμάνια υπό αξιολόγηση – Από την Πάτρα έως την Ιταλία
Σημαντικό σκέλος του σχεδιασμού αφορά η επιλογή του λιμένα που θα λειτουργήσει ως βάση υποστήριξης του γεωτρητικού προγράμματος. Όπως ανέφερε χθες ο κ. Ρήγας, εξετάζονται πολλαπλές επιλογές, μεταξύ των οποίων η Πάτρα — όπου εγκρίθηκε πρόσφατα το master plan —, η Ηγουμενίτσα, ο Αστακός, αλλά και λιμάνια της Ιταλίας.
Η τελική επιλογή αναμένεται να «κλειδώσει» εντός Μαΐου, καθώς αποτελεί απαραίτητο στοιχείο του φακέλου περιβαλλοντικών όρων που η εταιρεία σχεδιάζει να καταθέσει έως τις 15 Ιουνίου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, το λιμάνι δεν αποτελεί στην παρούσα φάση κρίσιμο παράγοντα, πέραν των logistics, με τις κύριες εργασίες να εκτελούνται πάνω στα πλοία των γεωτρήσεων.
Άνοιγμα προς την ιταλική ΑΟΖ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διασυνοριακή διάσταση του έργου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Energean έχει ήδη καταθέσει αίτημα προς τις αρχές της Ιταλίας, ζητώντας την παραχώρηση του όμορου τμήματος που βρίσκεται εντός της ιταλικής ΑΟΖ και αποτελεί γεωλογική συνέχεια του Block 2.
Το αίτημα υποβλήθηκε πριν από λίγους μήνες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει εξεταστεί. Πηγές της αγοράς σημειώνουν ότι δεν θεωρείται δεδομένο πως οι ιταλικές αρχές θα δώσουν το «πράσινο φως» σε αυτή τη φάση — και σε κάθε περίπτωση, όχι πριν την έναρξη των ερευνητικών εργασιών στην ελληνική πλευρά.
Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει το ενδεχόμενο το κομμάτι αυτό να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου γεωλογικού συστήματος που εκτείνεται πέραν των εθνικών ορίων, ενισχύοντας τη στρατηγική σημασία της περιοχής.
Επανεκκίνηση δραστηριοτήτων στο Ισραήλ και οικονομικές επιπτώσεις
Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς δραστηριότητες και στο περιθώριο της χθεσινής τελετής υπογραφής της σύμβασης, ο κ. Ρήγας ανέφερε ότι η Energean έχει ήδη επαναφέρει σε λειτουργία τα έργα εξόρυξης στο Ισραήλ, μετά από διακοπή περίπου έξι εβδομάδων λόγω των εξελίξεων στην περιοχή.
Οι απώλειες από την παύση εκτιμώνται σε περίπου 15 εκατ. ευρώ, ωστόσο μέρος αυτών αναμένεται να απορροφηθεί από την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα κινηθούν κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι.
πηγη newmoney
