Το Ιράν απειλεί ξανά να βυθίσει εχθρικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Σχέδιο εκεχειρίας 7 ημερών στον Λίβανο εξετάζει το Ισραήλ

Το YouTube κλείνει κανάλι υπέρ του Ιράν που έδειχνε βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ σαν Lego Στο κλείσιμο καναλιού προσκείμενου στο Ιράν, το οποίο ανέβαζε ΑΙ βίντεο στις οποίες «πρωταγωνιστούσε» ο Ντόναλντ Τραμπ σε μορφή Legο, έκλεισε το YouTube. Στα βίντεο φαίνονταν ο Ντόναλντ Τραμπ με Lego μορφή να εμπλέκεται σε εκτοξεύσεις πυραύλων και μαχητικά αεροσκάφη, σε μία εκστρατεία προπαγάνδας, από την έναρξη του πολέμου. Το κανάλι Explosive Media, που παρουσιαζόταν ως ανεξάρτητο αλλά θεωρείται από πολλούς ότι είχε σχέση με το Ιράν, είχε γίνει πολύ γνωστό μετά το ξέσπασμα του πολέμου χάρη στα βίντεο αυτά, κάποια από τα οποία είχαν εκατομμύρια θεάσεις. «Κλείσαμε το κανάλι αυτό για παραβίαση των κανόνων μας για τα ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα, τις παραπλανητικές πρακτικές και τις απάτες», ανέφερε εκπρόσωπος της πλατφόρμας YouTube στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η λειτουργία του καναλιού ανεστάλη την 27η Μαρτίου, πρόσθεσε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το σχήμα Explosive Media συνεχίζει πάντως να παράγει βίντεο με αντιαμερικανικό περιεχόμενο που δημοσιεύει σε άλλες πλατφόρμες, όπως το X ή το Telegram. Το Instagram, επίσης έκλεισε τον λογαριασμό του Explosive Media, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ. Ωστόσο άλλος λογαριασμός με αυτό το όνομα παρέμενε ενεργός χθες. Το κλείσιμο του καναλιού στο YouTube δεν αναμένεται να έχει παρά περιορισμένο αντίκτυπο στην απήχηση της ομάδας: τα βίντεο που παράγει συνεχίζουν να μοιράζονται άλλοι χρήστες της πλατφόρμας. Το περιεχόμενο αυτό -στα αγγλικά- προφανώς απευθύνεται σε κοινό εκτός Ιράν, όπου ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης όπως το X δεν είναι προσβάσιμοι παρά μόνο μέσω VPN εδώ και χρόνια. Η Explosive Media αρνείται πως έχει οποιαδήποτε σχέση με την κυβέρνηση του Ιράν και χαρακτηρίζει «στρέβλωση» και συκοφάντησή της την κατηγορία αυτή.

Νέα εντολή εκκένωσης από τους IDF στους κατοίκους του Λιβάνου Οι IDF επανέλαβαν την προειδοποίηση εκκένωσης για τον νότιο Λίβανο, εν μέσω επιθέσεων με τη Χεζμπολάχ. «Για την ασφάλειά σας, προτρέπουμε να εκκενώσετε αμέσως τα σπίτια σας και να μετακινηθείτε προς τα βόρεια του ποταμού Ζαχράνι», είπε ο εκπρόσωπος του στρατού στο Χ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#عاجل</a> انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني <br><br>إن نشاطات حزب الله الإرهابية تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة وهو لا ينوي المساس بكم. <br><br>الغارات مستمرة حيث يعمل جيش الدفاع بقوة كبيرة في المنطقة. ولذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم… <a href="https://t.co/JS8BiWMJEJ">pic.twitter.com/JS8BiWMJEJ</a></p>— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) <a href="https://twitter.com/AvichayAdraee/status/2044643557424746589?ref_src=twsrc%5Etfw">April 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Δεύτερο δεξαμενόπλοιο που έχει κυρωθεί από τις ΗΠΑ μπήκε στον Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ Το Reuters μεταδίδει ότι ένα δεύτερο υπερδεξαμενόπλοιο, το οποίο έχει κυρωθεί από τις ΗΠΑ, μπήκε στον Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία για τη ναυτιλία. Το Reuters ανέφερε ότι το άδειο πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου (VLCC) RHN μπήκε στον Κόλπο την Τετάρτη, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακών υπηρεσιών πληροφοριών από την LSEG και την Kpler. Δεν ήταν άμεσα σαφές προς τα πού κατευθύνεται το VLCC, το οποίο έχει τη δυνατότητα μεταφοράς δύο εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Την Τετάρτη, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι ένα ιρανικό υπερδεξαμενόπλοιο που έχει υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ διέσχισε το στενό προς το λιμάνι Ιμάμ Χομεϊνί του Ιράν, παρά τον αποκλεισμό. Νωρίτερα, αναφέραμε ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ισχυρίστηκε ότι 10 πλοία αναχαιτίστηκαν και κανένα πλοίο δεν είχε παραβιάσει τον αποκλεισμό της από την έναρξη της επιχείρησης τη Δευτέρα.

Νέοι βομβαρδισμοί στον Λίβανο – Ζημιές στο νοσοκομείο Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) αναφέρει ότι σφοδρές συγκρούσεις ξέσπασαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ μεταξύ μαχητών της Χεζμπολάχ και ισραηλινών δυνάμεων. Ο ισραηλινός στρατός ανέπτυξε πολεμικά αεροσκάφη και ελικόπτερα κατά τη διάρκεια των μαχών, ενώ σποραδικές συγκρούσεις συνεχίζονται στις εισόδους της πόλης και στον άξονα αλ-Μιχάνιγια, σύμφωνα με το NNA. Οι ισραηλινές δυνάμεις κατεδάφισαν επίσης αρκετά σπίτια στην είσοδο της Μεγάλης Αγοράς της πόλης. Επιπλέον, ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή στην πόλη Τεμπνίν, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στο τοπικό νοσοκομείο, σύμφωνα με αναφορές.

Ο στρατός των ΗΠΑ λέει πως ανάγκασε 10 πλοία να γυρίσουν πίσω εν μέσω του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι εμπόδισε δέκα πλοία να φύγουν από ιρανικά λιμάνια κατά τη διάρκεια των πρώτων 48 ωρών του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ στο Ιράν. «Δέκα πλοία αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή ως τώρα και κανένα δεν έχει καταφέρει να σπάσει τον αποκλεισμό αφότου τέθηκε σε εφαρμογή», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»). Η CENTCOM είχε αρχικά ανακοινώσει πως ανάγκασε εννιά πλοία να γυρίσουν πίσω, προτού προσθέσει στον απολογισμό της ότι δέκατο σκάφος, υπό σημαία Ιράν, «ανακατευθύνθηκε» προς ιρανικό λιμάνι από αμερικανικό αντιτορπιλικό, το USS Spruance. Δεδομένα για την κίνηση στη θάλασσα την Τρίτη έδειχναν ότι τουλάχιστον τρία πλοία που αναχώρησαν από ιρανικά λιμάνια πέρασαν το στενό του Χορμούζ, αφού τέθηκε σε εφαρμογή ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, αν και κάποια έκαναν κατόπιν αναστροφή, σύμφωνα με τον πάροχο στοιχείων για τις θαλάσσιες μεταφορές Kpler. Τα Στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας για τις θαλάσσιες μεταφορές -ειδικά υδρογονανθράκων, αλλά όχι μόνο- σε παγκόσμια κλίμακα, παραμένει ουσιαστικά κλειστό αφότου ξέσπασε ο πόλεμος. Ελλείψει συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου, ο αμερικανικός στρατός έκανε γνωστό την Κυριακή ότι θα επιβαλλόταν δικός του αποκλεισμός «στα πλοία όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από λιμάνια και παράκτιες περιοχές του Ιράν» από τη Δευτέρα στις 17:00 (ώρα Ελλάδας).

Νετανιάχου: Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ και «είναι έτοιμο» για νέο πόλεμο με το Ιράν Η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή, με το Ισραήλ να δηλώνει έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο απέναντι στο Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται τόσο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις όσο και οι διπλωματικές κινήσεις. Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να τονίζει ότι η χώρα του είναι έτοιμη ακόμη και για επανέναρξη του πολέμου, αν αυτό καταστεί αναγκαίο. Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο για το ενδεχόμενο να ξαναρχίσουν οι συγκρούσεις με το Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ και παράλληλα έχουν ξεκινήσει νέες συνομιλίες με τον Λίβανο. «Οι Αμερικανοί σύμμαχοί μας μας κρατούν συνεχώς ενήμερους για τις επαφές τους με το Ιράν», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, την ώρα που οι ΗΠΑ προσπαθούν να πετύχουν συμφωνία με την Τεχεράνη και φέρεται να πιέζουν το Ισραήλ για κατάπαυση πυρός με τη Χεζμπολάχ. «Οι στόχοι μας με τις ΗΠΑ είναι κοινές», συνέχισε. «Θέλουμε να απομακρυνθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και να σταματήσει η δυνατότητα εμπλουτισμού μέσα στη χώρα. Και φυσικά, θέλουμε να ανοίξουν ξανά τα βασικά θαλάσσια περάσματα».

Ξανά φυλακισμένη στο Ιράν, η νομπελίστρια ειρήνης Μοχαμαντί σε «κρίσιμη» κατάσταση έπειτα από καρδιακή προσβολή Ξανά φυλακισμένη στο Ιράν, η νομπελίστρια ειρήνης Μοχαμαντί σε «κρίσιμη» κατάσταση έπειτα από καρδιακή προσβολή (οικογένεια) Η φυλακισμένη ιρανή νομπελίστρια ειρήνης (2023) Ναργκίς Μοχαμαντί βρίσκεται σε «κρίσιμη» κατάσταση αφού υπέστη καρδιακή προσβολή, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο αδελφός της 53χρονης αγωνίστριας για τα δικαιώματα των γυναικών και την κατάργηση της θανατικής ποινής. Ο Χαμιντρεζά Μοχαμαντί ανέφερε μέσω X ότι η αδελφή του είναι τρομερά αδύναμη αφού υπέστη καρδιακή προσβολή στα τέλη Μαρτίου κι έχει χάσει πολύ βάρος, κάτι που θορυβεί την οικογένεια. Η ιατρική περίθαλψη που της προσφέρεται είναι εντελώς ανεπαρκής, συνέχισε, κάτι που έχουν καταγγείλει επανειλημμένα υποστηρικτές της φεμινίστριας. Η Ναργκίς Μοχαμαντί, στην οποία απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2023 σε ένδειξη αναγνώρισης για «τον αγώνα της εναντίον της καταπίεσης των γυναικών στο Ιράν» και «την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας για όλους», κρατείται σε φυλακή στην πόλη Ζαντζάν (βορειοδυτικά). Σύμφωνα με συνήγορό της, της επιβλήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου νέα πολυετής ποινή κάθειρξης, ενώ της έχει επιβληθεί επίσης απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Ο ΟΗΕ δίνει 12 εκατ. δολάρια για τη στήριξη της ανθρωπιστικής βοήθειας στο Iράν Ο Aναπ. ΓΓ ΟΗΕ και επικεφαλής ανθρωπιστικής βοήθειας, Toμ Φλέτσερ, ανακοίνωσε ότι διέθεσε 12 εκατομμύρια δολάρια από το Παγκόσμιο Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης των Ηνωμένων Εθνών για τη στήριξη της ανθρωπιστικής ανταπόκρισης στο Iράν. «Χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί. Υποδομές έχουν καταστραφεί. Βασικές υπηρεσίες έχουν διαταραχθεί», ανέφερε την Τετάρτη σε ανάρτησή του στην X. «Η χρηματοδότηση αυτή θα βοηθήσει τους εταίρους μας να παράσχουν σωτήρια βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα», πρόσθεσε.

Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Το Ιράν θα βυθίσει πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ απειλεί σύμβουλός του Στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ απείλησε χθες (15.04.2026) ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα «βυθίσουν» πολεμικά πλοία των ΗΠΑ αν αποπειραθούν να «αστυνομεύσουν» τα Στενά του Ορμούζ. «Ο κ. Τραμπ θέλει να αστυνομεύσει τα Στενά του Ορμούζ», είπε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, πρώην επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο οποίος ονομάστηκε σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη τον περασμένο Μάρτιο. «Είναι στ’ αλήθεια δική σας δουλειά αυτό; Είναι δουλειά ενός ισχυρού στρατού, όπως αυτός των ΗΠΑ;», πρόσθεσε και προειδοποίησε: «Τα πλοία σας θα βυθιστούν από τους πυραύλους μας», οι στρατιωτικοί των ΗΠΑ είναι αντιμέτωποι με «κίνδυνο», συνέχισε. «Μπορεί να χτυπηθούν από τους πυραύλους μας, θα μπορούσαμε να τους καταστρέψουμε», επέμεινε ο αξιωματούχος, που εκφράστηκε φορώντας στρατιωτική περιβολή. Θεωρούμενος ως «γεράκι» ακόμη και στις τάξεις των Φρουρών της Επανάστασης, ο Μοχσέν Ρεζαεΐ έκρινε εξάλλου πως θα ήταν «καλό» αν οι ΗΠΑ προχωρούσαν σε χερσαία εισβολή στην Ισλαμική Δημοκρατία. «Θα παίρναμε χιλιάδες αιχμαλώτους, μετά θα απαιτούσαμε ένα εκατομμύριο δολάρια για τον καθένα», εξήγησε. «Δεν είμαι επ’ ουδενί υπέρ της παράτασης της κατάπαυσης του πυρός», συμπλήρωσε, τονίζοντας πάντως ότι αυτή δεν είναι παρά η «προσωπική» του άποψη.