Σήμερα η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου

Στη σκιά της δραματικής περιπέτειας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και εξ απορρήτων του πρωθυπουργού, Γιώργου Μυλωνάκη, θα διεξαχθεί σήμερα στη Βουλή η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση που έχει προκαλέσει το ΠΑΣΟΚ με θέμα το κράτος δικαίου και την κατάσταση των θεσμών.

Στην ατζέντα αναμένεται να κυριαρχήσουν η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η υπόθεση Λαζαρίδη, αλλά και οι υποκλοπές.

Παρότι χθες το απόγευμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε επικοινωνία του με τον πρόεδρο της Βουλής, δήλωσε πρόθυμος να αναβληθεί η συζήτηση, στην περίπτωση που το επιθυμούσε ο πρωθυπουργός, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης του Γιώργου Μυλωνάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού τον ζήτησε από τον Νικήτα Κακλαμάνη να τον ευχαριστήσει, απάντησε πως η συζήτηση θα διεξαχθεί κανονικά.

«Εμείς θέλουμε να γίνει η συζήτηση» δήλωνε πηγή του Μαξίμου, τονίζοντας ότι η συνεδρίαση αυτή, σε αυτό το τάιμινγκ, είναι μια κατάλληλη ευκαιρία για να σταλεί ένα μήνυμα κατά της τοξικότητας και της πόλωσης.

Σύγκρουση εφ’ όλης της ύλης

«Φυγή προς τα μπρος» με θεσμικές τομές επιχειρεί η κυβέρνηση, στη σκιά υποθέσεων που έχουν πλήξει την εικόνα της και έχουν εντείνει τη δυσαρέσκεια των πολιτών για τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος.

Σε αυτές τις θεσμικές πρωτοβουλίες θα εστιάσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να δώσει και μια πρόγευση των εισηγήσεων που έχει δεχτεί για τη συνταγματική αναθεώρηση, και να «πετάξει τη μπάλα» στην αντιπολίτευση, καλώντας τη να πάρει θέση…

Ήδη, στο πρόσφατο τηλεοπτικό του μήνυμα μίλησε για ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, άνοιξε τη συζήτηση για μείωση του αριθμού των βουλευτών.

Οι εισηγήσεις προς τον πρωθυπουργό είναι οι βουλευτές να μειωθούν κατά 60, και αντί για 300 το «εισιτήριο» για είσοδο στο Κοινοβούλιο να λαμβάνουν 240 άτομα, ενώ συζητείται και η κατάργηση του σταυρού για το 50% των εδρών, με καθιέρωση και λίστας για το υπόλοιπο 50%.

Επιπλέον, στο «τραπέζι» των συζητήσεων έχει πέσει και η πρόταση για καθιέρωση ανώτατου αριθμού θητειών για τους αιρετούς αξιωματούχους, όπως για βουλευτές, περιφερειάρχες, δημάρχους κ.α..

«Πυρά» στο ΠΑΣΟΚ

Από το βήμα της Βουλής, ο πρωθυπουργός αναμένεται να κατηγορήσει την αντιπολίτευση, και κυρίως το ΠΑΣΟΚ, για καλλιέργεια κλίματος τοξικότητας σε σχέση με όλες τις τελευταίες υποθέσεις που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα, και να μιλήσει για προσπάθεια να μετατραπεί η χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο λόγω… ένδειας στην παραγωγή αξιόπιστης εναλλακτικής πολιτικής πρότασης, όπως είναι η θέση του Μεγάρου Μαξίμου.

Η απάντηση στον Ν. Ανδρουλάκη για κράτος δικαίου και υποκλοπές.

Στο θέμα του κράτους δικαίου, ο Κ. Μητσοτάκης, αναμένεται να αναφερθεί στις τελευταίες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου (2024-2025) που επισημαίνουν βελτιώσεις στην Ελλάδα (π.χ. μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη, πλαίσιο κατά της διαφθοράς κ.α.).

Για το θέμα των υποκλοπών, ο πρωθυπουργός αναμένεται να παραπέμψει στην έρευνα της Δικαιοσύνης και στην πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας που απεφάνθη ότι δεν ενεπλάκη το ελληνικό δημόσιο και έκρινε ένοχους τέσσερις ιδιώτες επιχειρηματίες για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων με το λογισμικό Predator.

Παράλληλα, θα αναφερθεί στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για να διορθωθούν οι αδυναμίες που αναδείχτηκαν.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η Προανακριτική

Όσον αφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στη μεταβίβαση των υπηρεσιών του στην ΑΑΔΕ, ώστε να μπει τέλος στο «πάρτι» των παράνομων επιδοτήσεων, κι ενώ σε κοινοβουλευτικό επίπεδο η κυβέρνηση προωθεί με γοργούς ρυθμούς την άρση της ασυλίας των 13 «γαλάζιων» βουλευτών, για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά να ελεγχθούν σε σχέση με το σκάνδαλο.

Μένει να φανεί αν ο Κ. Μητσοτάκης θα δώσει το στίγμα των προθέσεων του για το αν η Ν.Δ. προκρίνει σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την πρώην ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης – τον πρώην υπουργό, Σπήλιο Λιβανό, και την πρώην υφυπουργό, Φωτεινή Αραμπατζή – κι ενώ είναι θέμα χρόνου να καταθέσουν αίτημα Προανακριτικής το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στήριξη στον Λαζαρίδη, μέχρι νεωτέρας

Στην υπόθεση Λαζαρίδη, το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει ότι δεν υπάρχει θέμα αποπομπής του, τουλάχιστον μέχρι στιγμής και στέκεται στο γεγονός ότι το πτυχίο του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είναι πλαστό.

Απουσία Δένδια

Στο παρασκήνιο της συζήτησης στη Βουλής, ενδιαφέρον παρουσιάζει η απουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, ο οποίος επισκέπτεται την Ελληνική δύναμη στην Πρίστινα, ενώ θα έχει συνάντηση και με τον πρωθυπουργό του Κοσόβου