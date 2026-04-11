Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Απριλίου

Δείτε ποιοι έχουν γιορτή σήμερα, 11 Απριλίου. Διαβάστε το συναξάρι των τιμώμενων αγίων της ημέρας και γνωρίστε τη ζωή και τη δράση τους.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Αντύπας

Εορτολόγιο: Μεγάλο Σάββατο, Ιερομάρτυς Αντύπας Επίσκοπος Περγάμου και ποιοι τιμώνται σήμερα από την Εκκλησία

Μεγάλο Σάββατο

Η Εκκλησία μας εστιάζει στην «κάθοδο του Χριστού στον Αδη» και στη σωτηριολογική σημασία της ταφής Του, που αποτελεί το μεταίχμιο μεταξύ Πάθους και Ανάστασης. Το Μεγάλο Σάββατο ονομάζεται «Ευλογημένο Σάββατο» διότι, όπως ο Θεός αναπαύθηκε την έβδομη ημέρα μετά τη δημιουργία του κόσμου, έτσι και ο Χριστός, έχοντας ολοκληρώσει το λυτρωτικό Του έργο, «αναπαύεται» σωματικά στον τάφο. Η ανάπαυση αυτή δεν είναι αδράνεια, αλλά η ολοκλήρωση της νέας δημιουργίας του ανθρώπου. Ενώ το σώμα του Χριστού βρίσκεται στον τάφο, η θεότητά Του κατέρχεται στον Αδη. Κηρύττει το Ευαγγέλιο στους νεκρούς και ελευθερώνει τις ψυχές των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, με πρώτους τον Αδάμ και την Εύα. Ετσι, ο θάνατος νικάται εκ των έσω. Ο Αδης, δεχόμενος έναν θνητό, διαπιστώνει ότι δέχθηκε τον ίδιο τον Θεό, με αποτέλεσμα να συντριβούν οι πύλες του και να καταργηθεί η εξουσία του.

Το πρωί του Μ. Σαββάτου τελείται ο Εσπερινός της Ανάστασης μαζί με Θεία Λειτουργία (η λεγόμενη Πρώτη Ανάσταση). Η ημέρα χαρακτηρίζεται από μια σιωπηλή προσμονή. Η λύπη του Σταυρού δεν εξαφανίζεται απλώς, αλλά μεταμορφώνεται σε χαρά, καθώς ο τάφος του Χριστού γίνεται ζωηφόρος πηγή και όχι τόπος φθοράς. Είναι το μοναδικό Σάββατο όλου του έτους, κατά το οποίο η Εκκλησία επιβάλλει αυστηρή νηστεία (αποχή και από το λάδι), εις ανάμνηση της παραμονής του Κυρίου στον τάφο.

Την ίδια ημέρα, στον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα λαμβάνει χώρα η τελετή του Αγίου Φωτός: Το πρωί ο Πανάγιος Τάφος επιθεωρείται σχολαστικά από τις αρχές (παλαιότερα τους Οθωμανούς, σήμερα την ισραηλινή αστυνομία) και σφραγίζεται με καθαρό μελισσοκέρι. Ο Ορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων αποποιείται τα αρχιερατικά του άμφια, παραμένοντας μόνο με το στιχάριο, εισέρχεται μόνος του στον Τάφο και αναπέμπει ειδική ευχή. Μετά από λίγο, εξέρχεται κρατώντας 33 αναμμένα κεριά, μεταδίδοντας το φως στους πιστούς και ψάλλεται το «Δεύτε λάβετε φως». Πολλοί προσκυνητές μαρτυρούν ότι, κατά τα πρώτα λεπτά, το Αγιο Φως έχει ιδιότητες ακαΐας, δηλαδή η φλόγα του δεν καίει τα γένια, τα μαλλιά ή το δέρμα, επιτρέποντας στους πιστούς να «νίπτουν» με αυτό το πρόσωπό τους. Από τα Ιεροσόλυμα, το Αγιο Φως μεταφέρεται με ειδική πτήση στην Αθήνα, όπου γίνεται δεκτό με τιμές αρχηγού κράτους και στη συνέχεια διανέμεται σε κάθε γωνιά της χώρας, για να αναφθούν οι λαμπάδες των πιστών κατά την τελετή της Ανάστασης. Η αρχαιότερη αναφορά χρονολογείται στον 4ο αι. από την προσκυνήτρια Αιθερία, ενώ υπάρχουν αναφορές για τον «σχισμένο κίονα» έξω από το ναό, απ’ όπου το φως εξήλθε το 1579, όταν οι Οθωμανοί απαγόρευσαν την είσοδο στον Ορθόδοξο Πατριάρχη.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πλούσια συζήτηση και σχετική αρθρογραφία και βιβλιογραφία αναφορικά με το αν το Αγιο Φως ανάβει θαυματουργικά ή όχι.

Ιερομάρτυς Αντύπας Επίσκοπος Περγάμου

Είναι ένας από τους λίγους αγίους που αναφέρονται ονομαστικά στην Αγία Γραφή, στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννη (2, 13), όπου ο ίδιος ο Χριστός τον αποκαλεί «μάρτυρά μου τὸν πιστόν». Εζησε κατά τον 1ο αι., επί αυτοκράτορα Δομιτιανού, και υπήρξε μαθητής του Ευαγγελιστή Ιωάννη.

Ως Επίσκοπος της Περγάμου, η οποία χαρακτηρίζεται στην Αποκάλυψη «ο θρόνος του Σατανά», λόγω του Μεγάλου Βωμού του Διός που δέσποζε στην Ακρόπολή της, ο Αντύπας κήρυττε με θάρρος τον Χριστό, με αποτέλεσμα τη σύλληψη και καταδίκη του σε φρικτό θάνατο το έτος 92, αφού τον έριξαν μέσα στο πυρακτωμένο χάλκινο βόδι που χρησιμοποιούσαν για θυσίες.

Στην εκκλησιαστική παράδοση, ο Αντύπας θεωρείται ο προστάτης των οδοντιάτρων και εκείνων που υποφέρουν από πόνους στα δόντια. Η παράδοση αυτή πηγάζει από την ευχή που έδωσε ο ίδιος κατά το μαρτύριό του, ζητώντας από τον Θεό να ανακουφίζει όσους τον επικαλούνται σε τέτοιες ασθένειες. Γι’ αυτό και στον περίβολο χώρο της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, στην περιοχή του Γουδή, υπάρχει ο ομώνυμος πανεπιστημιακός ναός. Τμήματα των ιερών λειψάνων του φυλάσσονται σε πολλές μονές και στη Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο.

Τιμάται επίσης η μνήμη: οσίου Φαρμουθίου, οσίων Τρυφαίνης και Ματρώνης των εν Κυζίκω, Φιλίππου Επισκόπου Γορτύνης, Βαρσανουφίου Επισκόπου Τβερ και Καλλινίκου της Τσέρνικα.