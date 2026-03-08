Συνάντηση της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου με τον Πρέσβη της Τσεχίας

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη δυνατότητα συνεργασίας και οι από κοινού δράσεις της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου με την Πρεσβεία της Τσεχίας.
Αντιπροσωπεία της Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Γιώργο Κουλουρά και το μέλος Γιώργο Στάθη, είχε συνάντηση με τον Πρέσβη της Τσεχίας κ. Ivo Silhavy.
H συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβεία της Τσεχίας στην Ελλάδα.
Η Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου θεωρεί πολύ σημαντική την επικοινωνία και τη συνεργασία των δημοσιογράφων της Ελληνικής Περιφέρειας με δημοσιογράφους Περιφερειών των χωρών της Ευρώπης.
