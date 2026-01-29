Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 για υπερχείλιση ποταμών στη Ροδόπη - Εγκλωβίστηκαν μαθητές σε σχολείο στον Έβρο

Από το πρωί της Πέμπτης (29/01) που επελαύνει το νέο κύμα κακοκαιρίας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα ιδιαίτερα στη Θράκη, όπου οι βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι οδηγούν σε πλημμυρικά φαινόμενα.

Λίγο πριν τις 18:00 στάλθηκε μήνυμα από το 112 για πιθανή υπερχείλιση ποταμών στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Στον Έβρο έχει γίνει διακοπή κυκλοφορίας, ενώ μαθητές σε σχολείο εγκλωβίστηκαν λόγω συσσώρευσης υδάτων. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και αποφυγή επικίνδυνων προς τους πολίτες απευθύνουν οι Αρχές.

Όπως μεταδίδει το e-evros.gr, στον νομό Έβρου σημειώθηκαν διακοπές κυκλοφορίας στην παλιά Εθνική Οδό, στο ύψος του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, καθώς και στην περιοχή της Νίψας, λόγω πλημμυρικών φαινομένων. Προβλήματα καταγράφηκαν και στον οικισμό Απαλού, όπου όμβρια ύδατα κάλυψαν τμήματα του οδικού δικτύου και κοινόχρηστους χώρους.

Σε ένα άλλο σημείο που «ξύπνησαν» επώδυνες μνήμες ήταν ο Απαλός, όπου πολλά σημεία του οικισμού και το Δημοτικό Σχολείο αποκλείστηκαν από τα όμβρια νερά. Αυτό το φαινόμενο έχει επαναληφθεί πολλές φορές στο παρλεθόν και μάλιστα σε μία περίπτωση ένας πυροσβέστης είχε χάσει τη ζωή του μέσα στα νερά, την ώρα του καθήκοντος.