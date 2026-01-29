Σύσκεψη για την ευλογιά - Ν. Φαρμάκης: «Να αξιοποιήσουμε το παράθυρο ευκαιρίας για να εξαλείψουμε τον εφιάλτη»

«Δεν συγκεντρωθήκαμε για να κάνουμε μία αρχή, αλλά για να βάλουμε ένα τέλος». Με αυτή την φράση ξεκίνησε την τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ζητώντας την άμεση και απόλυτη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων για να επιτευχθεί η πλήρης εκρίζωση της νόσου μέσα στο επόμενο διάστημα.

«Ή τώρα ή ποτέ» επανέλαβε ο Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδος, χρησιμοποιώντας την έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει και μετά από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, εξηγώντας ότι η εξέλιξη της νόσου παρουσιάζει αυτή τη στιγμή ένα «ιστορικό χαμηλό» που προσφέρει την μεγάλη ευκαιρία πλήρους εκρίζωσής της, μέσα στους επόμενους δύο – τρεις μήνες.

«Έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Και αυτό σημαίνει απόλυτη προσήλωση στα μέτρα βιοασφάλειας, αλλά και πλήρη πάταξη κάθε παράνομης δράσης, κυρίως κάθε παράνομης μεταφοράς ζώων. Ήδη συνεργαζόμαστε πολύ στενά με την αστυνομία και πρέπει να συνεργαστούμε ακόμα στενότερα. Έχουν ήδη σταλεί στη Δικαιοσύνη 20 υποθέσεις παράνομης μεταφοράς ζώων και οφείλουμε να εντείνουμε τους ελέγχους, ενώ οι υπηρεσίες μας είναι σε θέση να παρέχουν στις διωκτικές αρχές και άλλες πολύτιμες πληροφορίες, όπως είναι οι διαδρομές που συνήθως χρησιμοποιούνται για τα παράνομα φορτία ή ακόμα και πληροφορίες επί του πεδίου, για συγκεκριμένες εξελίξεις. Έχουμε διαχειριστεί πολλές και σημαντικές υγειονομικές κρίσεις, είμαι βέβαιος πως μπορούμε να τα καταφέρουμε» επεσήμανε ο κ. Φαρμάκης, καταλήγοντας πως: «δεν κάνουμε αυτή την προσπάθεια για το δικό μας γόητρο. Την κάνουμε για τον πατέρα, τον αδελφό, τον θείο, τον φίλο μας. Αυτοί είναι οι κτηνοτρόφοι μας. Οι δικοί μας άνθρωποι που χάνουν το βιος τους. Και πρέπει να σταθούμε δίπλα τους, να τους βοηθήσουμε και να τους προστατεύσουμε. Πρέπει να βάλουμε τέλος στον εφιάλτη για να μπορέσουμε μετά να συνδράμουμε και να διεκδικήσουμε την αναγκαία ανασύσταση της κτηνοτροφίας μας. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν εκριζωθεί πλήρως η νόσος…»

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι κυρίαρχο ζήτημα είναι η διαφύλαξη και διατήρηση της κτηνοτροφίας.

Εξήγησε ότι έστω κι αν τα κρούσματα είναι σημαντικά μειωμένα, δεν επιτρέπεται εφησυχασμός, αφού ακόμα και ένα κρούσματα είναι αρκετό για να οδηγήσει σε νέα εξάπλωση.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στους τρόπους μετάδοσης και επεσήμανε ότι θα πρέπει να η νόσος να έχει εκριζωθεί πριν από το Πάσχα.

Αντίστοιχα, ο Κωνσταντίνος Μήλιος, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, εστίασε στη μεγάλη προσπάθεια που έχει ως σήμερα γίνει και θα πρέπει να ενταθεί, με στόχο την γρήγορη αντιμετώπιση των περιστατικών.

Επίσης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σχολαστική τήρηση των μέτρων απολύμανσης τονίζοντας ότι είναι μονόδρομος για την ανάσχεση της εξάπλωσης τηςνόσου της ευλογιάς και την προστασία του υγιούς ζωικού κεφαλαίου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Προστασίας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος, όπως επίσης των φορέων ΕΛΓΟ, ΕΦΕΤ και στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.