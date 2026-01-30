Πάτρα: Άσκηση ετοιμότητας στο Νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα

Το σενάριο προβλέπει την εκδήλωση σεισμού και φωτιάς
Άσκηση ετοιμότητας πραγματοποιείται την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας.
Η άσκηση προβλέπει την εκκένωση του νοσηλευτικού ιδρύματος μετά την εκδήλωση σεισμού και φωτιάς.
Συμμετέχουν φορείς Υγείας, Σώματα ασφαλείας και Πολιτική Προστασία.
