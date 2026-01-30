Τριών Ιεραρχών: Πώς θα γίνει ο εορτασμός στα σχολεία

Η διάρκεια των εορτασμών θα είναι τουλάχιστον δίωρης διάρκειας ενώ τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν κανονικά τις υπόλοιπες ώρες
Η εορτή των Τριών Ιεραρχών είναι σήμερα, 30 Ιανουαρίου, και θα τιμηθεί στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας με εκκλησιασμό ή και εορταστικές εκδηλώσεις.
Η διάρκεια των εορτασμών θα είναι τουλάχιστον δίωρης διάρκειας ενώ τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν κανονικά τις υπόλοιπες ώρες, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες παίρνουν απουσίες κανονικά.
Τριών Ιεραρχών: Η εγκύκλιος του υπουργείου
Την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, στις σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εκκλησιασμός ή και εορταστικές εκδηλώσεις για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα, η διάρκεια των οποίων θα ς είναι τουλάχιστον δύο (2) ώρες.
Κατά τα λοιπά θα τηρηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας.
Αναφορικά με τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά, αφού δεν ισχύει η αργία της θρησκευτικής εορτής των Τριών Ιεραρχών.
