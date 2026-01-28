«Αθάνατοι»: Φανέλες με τα ονόματα των αδικοχαμένων οπαδών στην μπουτίκ του ΠΑΟΚ

Βαρύ πένθος επικρατεί στην οικογένεια του ΠΑΟΚ μετά τον θάνατο επτά οπαδών του στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Φίλαθλοι και οπαδοί του «Δικεφάλου» γέμισαν με φαναράκια και κασκόλ τον χώρο εντός κι εκτός του γηπέδου της Τούμπας, ενώ στην επίσημη μπουτίκ της ομάδας υπάρχουν οι φανέλες με τα ονόματα των φιλάθλων που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, την Τρίτη (27/01), καθώς και με εκείνο του 55χρονου φίλου της ομάδας από τη Λάρισα, ο οποίος έπαθε ανακοπή στο άκουσμα της είδησης.

Δίπλα στις οκτώ φανέλες υπάρχει ακόμα μία εμφάνιση που γράφει «Αθάνατοι 27/01/2026», ενώ με τον αριθμό «12» υποδηλώνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι θα αποτελούν τον 12ο παίκτη της ομάδας.