«Αθάνατοι»: Φανέλες με τα ονόματα των αδικοχαμένων οπαδών στην μπουτίκ του ΠΑΟΚ

Βαρύ πένθος επικρατεί στην οικογένεια του ΠΑΟΚ μετά τον θάνατο επτά οπαδών του στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.
Φίλαθλοι και οπαδοί του «Δικεφάλου» γέμισαν με φαναράκια και κασκόλ τον χώρο εντός κι εκτός του γηπέδου της Τούμπας, ενώ στην επίσημη μπουτίκ της ομάδας υπάρχουν οι φανέλες με τα ονόματα των φιλάθλων που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, την Τρίτη (27/01), καθώς και με εκείνο του 55χρονου φίλου της ομάδας από τη Λάρισα, ο οποίος έπαθε ανακοπή στο άκουσμα της είδησης.
Δίπλα στις οκτώ φανέλες υπάρχει ακόμα μία εμφάνιση που γράφει «Αθάνατοι 27/01/2026», ενώ με τον αριθμό «12» υποδηλώνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι θα αποτελούν τον 12ο παίκτη της ομάδας.
Νωρίτερα, σε κλίμα οδύνης και συγκίνησης, τελέστηκε στην Τούμπα επιμνημόσυνη δέηση για τους νεκρούς στη Ρουμανία, υπό τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο, στη Θύρα 4 του γηπέδου.
Το «παρών» έδωσαν δεκάδες φίλοι του ΠΑΟΚ και εκπρόσωποι από όλα τα τμήματα του συλλόγου, μεταξύ άλλων η α΄ αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της ΠΑΕ, Μαρία Γκοντζαρόβα, αλλά και ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Νίκος Βεζυρτζής. Εκεί ήταν και ο Στέλιος Μαλεζάς, αλλά και πολλοί «επώνυμοι» και «ανώνυμοι» φίλοι του ΠΑΟΚ.
