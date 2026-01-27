Συλλυπητήρια δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για το τροχαίο δυστύχημα με φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Σε δήλωση του για το τροχαίο δυστύχημα με τους οπαδούς της ομάδας του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας αναφέρει τα εξής:

"Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα με φιλάθλους της ομάδας του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Η απροσδόκητη απώλεια ανθρωπίνων ζωών σε μια στιγμή χαράς όπως είναι η στήριξη μιας αθλητικής ομάδας μόνο οδύνη μπορεί να προκαλέσει. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήριά στις οικογένειές των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες".