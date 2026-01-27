Συλλυπητήρια δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για το τροχαίο δυστύχημα με φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Η απροσδόκητη απώλεια ανθρωπίνων ζωών σε μια στιγμή χαράς όπως είναι η στήριξη μιας αθλητικής ομάδας μόνο οδύνη μπορεί να προκαλέσει, αναφέρει ο Κωνσταντίνος Τασούλας
Σε δήλωση του για το τροχαίο δυστύχημα με τους οπαδούς της ομάδας του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας αναφέρει τα εξής:
"Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα με φιλάθλους της ομάδας του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Η απροσδόκητη απώλεια ανθρωπίνων ζωών σε μια στιγμή χαράς όπως είναι η στήριξη μιας αθλητικής ομάδας μόνο οδύνη μπορεί να προκαλέσει. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήριά στις οικογένειές των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες".
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
Συντετριμμένοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ με την τραγωδία στη Ρουμανία - Πούλμαν με φίλους του Δικεφάλου επιστρέφουν στην Ελλάδα
Πάτρα: Ακυρώθηκε η επίσκεψη Βρούτση μετά την τραγωδία στη Ρουμανία
Δυστύχημα στη Ρουμανία: «Περίμεναν πώς και πώς να πάνε να δουν τον ΠΑΟΚ» - «Όλοι είναι κάτω από 30 ετών» λέει φίλος των θυμάτων
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr