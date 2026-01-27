Μορφωτικός Σύλλογος Κυρίων Πάτρας: Γιορτάζει 95 χρόνια και διοργανώνει αποκριάτικο χορό

Back to Top
Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Ο Μορφωτικός Σύλλογος γιορτάζει 95 χρόνια και διοργανώνει αποκριάτικο χορό στο «Ζούρφιξ».

Η ανακοίνωση του Μορφωτικού Συλλόγου Ελληνίδων Κυρίων Πατρών αναφέρει τα εξής:

95 χρόνια Μορφωτικός Σύλλογος

Αποκριάτικος χορός του Μορφωτικού Συλλόγου στο «Ζούρφιξ» την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 9:00 μ.μ.

Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία του Συλλόγου (Οθωνος Αμαλίας 74), τηλ. επικοινωνίας 2610 277509

 

Culture