Μορφωτικός Σύλλογος Κυρίων Πάτρας: Γιορτάζει 95 χρόνια και διοργανώνει αποκριάτικο χορό

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία του Συλλόγου (Οθωνος Αμαλίας 74), τηλ. επικοινωνίας 2610 277509

Αποκριάτικος χορός του Μορφωτικού Συλλόγου στο «Ζούρφιξ» την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 9:00 μ.μ.

Η ανακοίνωση του Μορφωτικού Συλλόγου Ελληνίδων Κυρίων Πατρών αναφέρει τα εξής:

Ο Μορφωτικός Σύλλογος γιορτάζει 95 χρόνια και διοργανώνει αποκριάτικο χορό στο «Ζούρφιξ».

