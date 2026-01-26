Ακαδημία των Σπορ Πάτρας: Ισοπαλία οι άνδρες, ήττα οι γυναίκες

Στο ντέρμπι του φινάλε του α΄ γύρου για το πρωτάθλημα της Β' Εθνικήής κατηγορίας ανδρών χάντμπολ η Πολιτεία και η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας αναδείχθηκαν ισόπαλες 28- 28 (12-13) στην Αθήνα.

Ο αγώνας κύλησε γκολ – γκολ από το πρώτο λεπτό έως το τέλος, με την ομάδα της Πάτρας να ισοφαρίζει με σουτ του Κανέλλου Γεωργίου ταυτόχρονα με την κόρνα της λήξης του παιχνιδιού.

Οι πλειονότητα των παικτών του Γιάννη Παπαγιαννόπουλου δεν βρέθηκαν σε καλή ημέρα, βρήκαν όμως τα αποθέματα και αντιδρούσαν όποτε χρειάστηκε και δίκαια πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας.

Η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας μπορεί να παρέμεινε η μόνη αήττητη ομάδα στον α΄ γύρο, με 5 νίκες και 4 ισοπαλίες, έπεσε όμως στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ένα βαθμό διαφορά από την πρωτοπόρους Πολιτεία και Έσπερο Καλλιθέας με 16 βαθμούς και με την ομάδα της Πάτρας στους 15 βαθμούς.

Πολιτεία – Ακαδημία των Σπορ = 28-28 (ημ.12-13).

Τα 5λεπτα:3-3,5-4,5-5,7-7,11-10,12-13 (ημ), 14-14,18-17, 22-20, 22-24, 27-25, 28-28.

Οι 2λεπτες αποβολές: 5 - 2. Τα πέναλτι: 2/2 - 5/4.

Διαιτήτευσαν οι: Αν. Γερουλάνος - Κ. Γερουλάνος.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ (Γιάννης Παπαγιαννόπουλος): Σαρίκας 1, Χ. Παπαγιαννόπουλος 3, Κολιούλης 4, Αλ. Παπαγιαννόπουλος 5, Γεωργίου 4, Αγγελακόπουλος, Μαργαζάς, Ιωαν. Γιαννακούρας 2, Αϊβάζης, M. Jimenez 1, Βασιλειάδης 3, Αλεξόπουλος, Σμυρνιώτης 2, Αγγ. Γιαννακούρας 1, Αποστόλου, Τυφτικίδης 2.



ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Πάρα πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν για το πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας γυναικών χάντμπολ τα κορίτσια της Βάσως Βουκελάτου, παρά την ήττα με σκορ 36-35 μέσα στην έδρα του Ολυμπαικού Κερατσινίου. Ο αγώνας κύλησε γκολ - γκολ σε όλη την διάρκειά του και μάλιστα εάν είχαν ευστοχήσει η Ελευθερία Γεωργίου και η Μαρία Ελένη Παπαγιαννοπούλου στο τελευταίο λεπτό, θα είχαν αποδράσει με τον βαθμό της ισοπαλίας.

Πρώτη σκόρερ του αγώνα και της Ακαδημίας των Σπορ η Γρηγορία Γεωργίου (φωτό) με 12 γκολ, η οποία ανήμερα την γιορτή της πραγματοποίησε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση.

Ολυμπιακός Κερατσινίου - Ακαδημία των Σπορ = 36-35 (ημ. 18- 18).

Τα 5λεπτα:: 3-3, 6-4, 9-7, 14-10,16-14, 18-18 (ημ), 21-19, 22- 21, 25-25, 30-28, 34-31, 36-35.

Οι 2λεπτες αποβολές: 1-2. Τα πέναλτι: 3/1 - 3/2.

Διαιτήτευσαν οι: Μυλωνάς - Φραγκίσκου.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ (Βάσω Βουκελάτου): Παπαγιαννοπούλου 1, Τριανταφύλλου, Αποστολοπούλου 1, Μαραγκού, Ρούπα 1, Γρηγορία Γεωργίου 12, Ελευθερία Γεωργίου 3, Κουτελιέρη, Χαμίτι 11, Τσαγκαράτου 3, Τσινιά, Λούη 4.