Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου γυμναστών Πάτρας

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, στο «Prego», η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας του Επιστημονικού Συλλόγου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πατρών (ΕΣΠΦΑΑΠατρών), σε ζεστό και συναδελφικό κλίμα, με τη συμμετοχή πλήθους συναδέλφων γυμναστών και φίλων του Συλλόγου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού κ.Τάκης Αντωνόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου κ. Τάκης Πετρόπουλος , καθώς και ο Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής κ. Μιχάλης Κατσικαδέλης.

Η παρουσία τους ανέδειξε τη σημασία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού, καθώς και τη στήριξη των θεσμών στο έργο και τις δράσεις του Συλλόγου.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια όμορφη ευκαιρία συνάντησης, ανταλλαγής ευχών και ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των μελών, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας δημιουργικής χρονιάς για τον Σύλλογο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Άγγελο Ροζή και το Διοικητικό Συμβούλιο την Αντιπρόεδρο κα Παναγιώτα Δανιγγέλη, τη Γραμματέα κα Άννα Αναστασίου, τον Ταμία κ. Βαγγέλη Χαχόπουλο και τα μέλη κ. Δημήτρη Ορφανόπουλο, κ. Χρήστο Σουβαλιώτη και κ. Θεόδωρο Καλογερή για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που θα αναπτύξει ο Σύλλογος το επόμενο διάστημα, με ιδιαίτερη αναφορά στο Patrathlon και στην προγραμματισμένη επιστημονική ημερίδα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Π.Φ.Α.Α.Π. ευχαριστεί θερμά όλους όσοι παρευρέθηκαν και στηρίζουν διαχρονικά το έργο και τις δράσεις του Συλλόγου.