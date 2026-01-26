Τρίκαλα: Η στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη λάμψη της έκρηξης που άφησε πίσω της 5 νεκρές γυναίκες
Την ώρα που τα Τρίκαλα και ολόκληρη η χώρα θρηνούν για την τραγωδία στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα», έρχονται στο φως οι εικόνες που φανερώνουν τη ένταση της έκρηξης που έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1/26).
Η έκρηξη στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα» ακούστηκε σε πολύ μεγάλη απόσταση ενώ όπως θα δείτε στο βίντεο που δημοσιεύει το trikalaopinion, ο ουρανός φωτίστηκε και η νύχτα έγινε μέρα!
Πρόκειται για εικόνες από κάμερα ασφαλείας σε σπίτι στην Αγία Κυριακή.
Η κάμερα που κατέγραψε το βίντεο λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1/26), είναι σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το εργοστάσιο που έγινε η τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα».
