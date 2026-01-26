Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Τρίκαλα: Η στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Τρίκαλα: Η στιγμή της φονικής έκρηξης στ...

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη λάμψη της έκρηξης που άφησε πίσω της 5 νεκρές γυναίκες

Την ώρα που τα Τρίκαλα και ολόκληρη η χώρα θρηνούν για την τραγωδία στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα», έρχονται στο φως οι εικόνες που φανερώνουν τη ένταση της έκρηξης που έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1/26).

Η έκρηξη στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα» ακούστηκε σε πολύ μεγάλη απόσταση ενώ όπως θα δείτε στο βίντεο που δημοσιεύει το trikalaopinion, ο ουρανός φωτίστηκε και η νύχτα έγινε μέρα!

Πρόκειται για εικόνες από κάμερα ασφαλείας σε σπίτι στην Αγία Κυριακή.

Η κάμερα που κατέγραψε το βίντεο λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1/26), είναι σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το εργοστάσιο που έγινε η τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα- Δημοτική περιουσία: Ποια κτίρια σκοπεύει να αξιοποιήσει ο Δήμος

Συγκλονισμένη η τοπική ΕΛ.ΑΣ. από το τροχαίο με θύματα δύο νέα παιδιά- Γιος αστυνομικού ο ένας - ΒΙΝΤΕΟ

Υπόθεση Κεφαλογιάννη: Χωρίς διαβούλευση το επίμαχο άρθρο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Τρίκαλα Έκρηξη Εργοστάσιο

Ειδήσεις