Τρίκαλα: Η στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Την ώρα που τα Τρίκαλα και ολόκληρη η χώρα θρηνούν για την τραγωδία στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα», έρχονται στο φως οι εικόνες που φανερώνουν τη ένταση της έκρηξης που έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1/26).

Η έκρηξη στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα» ακούστηκε σε πολύ μεγάλη απόσταση ενώ όπως θα δείτε στο βίντεο που δημοσιεύει το trikalaopinion, ο ουρανός φωτίστηκε και η νύχτα έγινε μέρα!

Πρόκειται για εικόνες από κάμερα ασφαλείας σε σπίτι στην Αγία Κυριακή.