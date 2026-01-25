Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια στα Τίρανα - Διαδηλώσεις κατά του Ράμα

Σοβαρά επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία σημειώθηκαν, το βράδυ του Σαββάτου (24/01), στην αλβανική πρωτεύουσα, τα Τίρανα, κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Πολλές χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί έξω από την έδρα της κυβέρνησης, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ηγέτη της αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργού Σαλί Μπερίσα, του επικεφαλής του δεξιού Δημοκρατικού Κόμματος. Η αντιπολίτευση απαίτησε την παραίτηση του Ράμα λόγω κατηγοριών διαφθοράςεις βάρος της αναπληρώτριάς του, Μπελίντα Μπαλούκου, της οποίας η βουλευτική ασυλία έχει μέχρι στιγμής εμποδίσει τη σύλληψή της.

Τα επεισόδια κλιμακώθηκαν μετά την ομιλία του προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος της Αλβανίας και πρώην πρωθυπουργού, Σαλί Μπερίσα.

Ο Μπερίσα κάλεσε τους Αλβανούς «να ενωθούν για να ανατρέψουν αυτήν την κυβέρνηση» και στη θέση της να αναλάβει μια κυβέρνηση τεχνοκρατών με την εντολή να προετοιμάσει «ελεύθερες και δίκαιες εκλογές».

Μετά τις ομιλίες, κάποιοι από τους συγκεντρωμένους εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ στους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα και νερό υπό πίεση για να διαλύσουν το πλήθος.