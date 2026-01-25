Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια στα Τίρανα - Διαδηλώσεις κατά του Ράμα

Συγκρούσεις αστυνομικών με διαδηλωτές σε συγκέντρωση της αντιπολίτευσης, με αίτημα την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα
Σοβαρά επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία σημειώθηκαν, το βράδυ του Σαββάτου (24/01), στην αλβανική πρωτεύουσα, τα Τίρανα, κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.
Πολλές χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί έξω από την έδρα της κυβέρνησης, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ηγέτη της αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργού Σαλί Μπερίσα, του επικεφαλής του δεξιού Δημοκρατικού Κόμματος. Η αντιπολίτευση απαίτησε την παραίτηση του Ράμα λόγω κατηγοριών διαφθοράςεις βάρος της αναπληρώτριάς του, Μπελίντα Μπαλούκου, της οποίας η βουλευτική ασυλία έχει μέχρι στιγμής εμποδίσει τη σύλληψή της.
Τα επεισόδια κλιμακώθηκαν μετά την ομιλία του προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος της Αλβανίας και πρώην πρωθυπουργού, Σαλί Μπερίσα.
Ο Μπερίσα κάλεσε τους Αλβανούς «να ενωθούν για να ανατρέψουν αυτήν την κυβέρνηση» και στη θέση της να αναλάβει μια κυβέρνηση τεχνοκρατών με την εντολή να προετοιμάσει «ελεύθερες και δίκαιες εκλογές».
Μετά τις ομιλίες, κάποιοι από τους συγκεντρωμένους εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ στους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα και νερό υπό πίεση για να διαλύσουν το πλήθος.
Σύμφωνα με τον Μπερίσα, συνελήφθησαν 25 διαδηλωτές.
Τουλάχιστον δέκα αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά, ανέφερε η αστυνομία.
«Αυτό είναι το τελευταίο χιλιόμετρο πριν από το τέλος του καθεστώτος του Έντι Ράμα» είπε στους υποστηρικτές του, έξω από την έδρα του κόμματός του, μετά τη διαδήλωση, υποσχόμενος «να συνεχίσει τον αγώνα».
Τα πολιτικά κόμματα στην Αλβανία, τόσο τα δεξιά όσο και τα αριστερά, αλληλοκατηγορούνται για διαφθορά και διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα. Για τον ίδιο τον Μπερίσα διατυπώνονται υποψίες ότι παραχώρησε δημόσιες συμβάσεις σε στενούς συνεργάτες του, κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.
Τον Νοέμβριο, ένα δικαστήριο έθεσε σε διαθεσιμότητα την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και στενή σύμμαχο του Ράμα, λόγω του φερόμενου ρόλου της σε μια υπόθεση διαφθοράς που αφορούσε δημόσιες συμβάσεις. Η Μπελίντα Μπαλούκου, που ήταν και υπουργός Υποδομών και Ενέργειας, αρνήθηκε τις κατηγορίες ενώ ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη δικαστική απόφαση «βάναυση παρέμβαση στην ανεξαρτησία της εκτελεστικής εξουσίας». Το Συνταγματικό Δικαστήριο, στο οποίο προσέφυγε η κυβέρνηση, αποκατέστησε προσωρινά την Μπαλούκου τον Δεκέμβριο, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση.
Μια κοινοβουλευτική επιτροπή θα εξετάσει την Τετάρτη το αίτημα των εισαγγελέων κατά της διαφθοράς για την άρση της ασυλίας της, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψή της.
Ο δήμαρχος των Τιράνων Εριον Βελιάι και ο πρώην πρόεδρος της Αλβανίας Ιλίρ Μέτα συνελήφθησαν πρόσφατα με την κατηγορία της διαφθοράς και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.
