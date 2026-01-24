Back to Top
Ο Γιάνης Βαρουφάκης έρχεται τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στην Πάτρα

Ανοιχτή συζήτηση

Τη Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026, στις 20:00, ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, συζητά με τους πολίτες στο MΟΝΟ Bar (Πατρέως 96) στην Πάτρα.

“Μια ζωντανή κουβέντα χωρίς φίλτρα, με ερωτήσεις από το κοινό και απαντήσεις πάνω σε όλα όσα μας απασχολούν: πολιτική, οικονομία, δημοκρατία, καθημερινότητα”, αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση.

