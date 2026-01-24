Έλενα Ακρίτα: «Έχω κάνει έκτρωση, όταν ακόμα ήταν παράνομες»

Μία προσωπική εξομολόγηση αποφάσισε να κάνει η Έλενα Ακρίτα και να μιλήσει για το ζήτημα των αμβλώσεων, που σχολίασε πρόσφατα σε συνέντευξή της η Μαρία Καρυστιανού, εκφράζοντας τη δική της άποψη και προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το πρωί του Σαββάτου (24.01.2026), έκανε μία ανάρτηση στο Facebook, αποκαλύπτοντας ότι στο παρελθόν έχει κάνει άμβλωση και εξηγώντας το πώς αισθάνεται μέχρι σήμερα γι’ αυτό. Η Έλενα Ακρίτα υπογράμμισε ότι σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή της ζωής της είχε στο πλευρό της μία γυναίκα – «φύλακα άγγελο», τη μητέρα της.

«Έχω κάνει έκτρωση, όταν ακόμα ήταν παράνομες. Ήμουν πρωτοετής στο πανεπιστήμιο. Η εγκυμοσύνη μου δεν ήταν προϊόν βιασμού, κάθε άλλο παρά. Δύο νέα ερωτευμένα παιδιά είμαστε, άπειρα και αδημιούργητα.

Αν είχα άλλη μάνα, η μοίρα μου θα ήταν το μαχαίρι ενός σκιτζή γιατρού σε κάποιο βρόμικο δωμάτιο. Το γεγονός ότι βρέθηκα σε οργανωμένο μαιευτήριο – έκανα εισαγωγή με ψεύτικο ιατρικό ιστορικό – στα χέρια εξαιρετικού γυναικολόγου, οφείλεται σε αυτή την σπάνια γυναίκα.

Που, αν και ζούσαμε σε σκοτεινές εποχές, δεν με έκρινε δεν με κατέκρινε, αντίθετα άνοιξε την αγκαλιά της για το παιδί της που πονούσε κι αισθανόταν μόνο και τρομαγμένο.

Έχουν περάσει δεκαετίες από την δική μου εμπειρία. Και τώρα την ίδια απόφαση θα έπαιρνα. Όμως και σήμερα, όποτε περνάω έξω από το συγκεκριμένο μαιευτήριο σφίγγεται η καρδιά μου.

Ακόμα και σήμερα υπολογίζω την ηλικία του αν είχε γεννηθεί. Ακόμα και σήμερα αναρωτιέμαι τι θα είχε κάνει στη ζωή του. Ακόμα και σήμερα δεν το έχω ξεπεράσει. Κι ούτε πρόκειται», έγραψε στην ανάρτηση που έκανε η Έλενα Ακρίτα στο Facebook.