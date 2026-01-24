Αλλάζει ξανά το σκηνικό του καιρού - Έρχονται καταιγίδες και χιόνια

Με εναλλαγές καιρικών συνθηκών θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα, με τον καιρό να παραμένει σχετικά ήπιος έως και το Σαββατοκύριακο.

Από τη Δευτέρα, ωστόσο, αναμένεται σταδιακή επιδείνωση, με αυξημένες νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, καθώς και ενίσχυση των ανέμων.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 24-01-2026

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα στην αρχή της ημέρας μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ με ενίσχυση τη νύχτα στο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 και στη νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Το βράδυ στη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ με ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα στην αρχή της ημέρας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25-01-2026

Στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά.

Από το βράδυ στα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 5 με 7 και στο Ιόνιο από το απόγευμα 7 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και από το απόγευμα 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 με 19 και στα δυτικά και τη νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-01-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-01-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με λίγες σποραδικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νότια πρόσκαιρα 7, στρεφόμενοι βαθμιαία μετά το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-01-2026

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.