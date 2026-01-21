ΑΑΔΕ: Στα 2 εκατομμύρια φέτος οι προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις

Τους κωδικούς των φορολογικών δηλώσεων περίπου 2 εκατομμυρίων φορολογουμένων (από 1,3 εκατομμύρια πέρυσι) θα προσυμπληρώσει φέτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με βάση τα δεδομένα που θα αποστείλουν εργοδότες, δημόσιοι φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες.

Όλα τα στοιχεία για τα εισοδήματα, τις δαπάνες και τα τεκμήρια θα μπορούν να τα δουν οι φορολογούμενοι στο λογαριασμό τους στο TAXIS τον Μάρτιο, χωρίς να προχωρήσουν σε καμιά ενέργεια και διαδικασία, καθώς το μέτρο της πλήρους προσυμπλήρωσης και αυτόματης υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις ή τόκους καταθέσεων, διευρύνεται χρόνο με το χρόνο με στόχο το 2028 να καλύψει το σύνολο των φορολογουμένων.

Με το άνοιγμα του TAXIS στις 16 Μαρτίου, οι δηλώσεις θα είναι διαθέσιμες προς αποστολή, αλλά οι υπόχρεοι θα πρέπει να επαληθεύσουν τα στοιχεία τους και να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις έως την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν σχολαστικά τις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις τους, πριν την αυτόματη υποβολή τους από την ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται ότι η ΑΑΔΕ ήδη προσυμπληρώνει τα έντυπα Ε1 και Ε3, ενώ το επόμενο βήμα είναι η ένταξη του εντύπου Ε2, που αφορά τα εισοδήματα από ακίνητα.

Τα πεδία στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις που πρέπει να ελεγχθούν διεξοδικά είναι:

Το ύψος του εισοδήματος. Πλήρη εικόνα για τα ποσά και για το φόρο που παρακρατήθηκε μπορούν να έχουν οι φορολογούμενοι επιλέγοντας «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Υπόχρεου» ή «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Συζύγου/ΜΣΣ» κατά περίπτωση. Ωστόσο οι συγκεκριμένοι κωδικοί είναι κλειδωμένοι και σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι διαπιστώσουν λάθη η ελλείψεις θα πρέπει να απευθυνθούν στον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση και να ζητήσουν επαναπροσδιορισμό του εισοδήματος και αποστολή νέου αρχείου στην ΑΑΔΕ με βάση το οποίο θα αλλάξουν τα προσυμπληρωμένα ποσά.

Τις ηλεκτρονικές δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών καθώς αν δεν καλύπτουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%. Ο συγκεκριμένος κωδικός είναι ανοιχτός και οι φορολογούμενοι μπορούν να τροποποιήσουν τα προσυμπληρωμένα ποσά υπό την προϋπόθεση ότι έχουν στη κατοχή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αποδείξεις για πληρωμές μέσω POS και e-banking και αντίγραφα κινήσεων πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών) για να τα προσκομίσουν στην Εφορία σε περίπτωση που κληθούν για έλεγχο.

Τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικία, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, καθώς, αν το άθροισμα τους υπερβαίνει το δηλωθέν εισόδημα η Εφορία θα υπολογίσει το φόρο με βάση το τεκμαρτό εισόδημα. Μπορούν να καλύψουν την διαφορά μεταξύ τεκμαρτού και δηλωθέντος εισοδήματος επικαλούμενοι αποταμιεύσεις από εισοδήματα παλαιότερων ετών, χρηματικά ποσά από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, αυτοκίνητα) εφάπαξ αποζημιώσεις, δάνεια, γονικές παροχές δωρεές, κληρονομιές, κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

Τα προστατευόμενα τέκνα καθώς μειώνουν το ποσό του τελικού φόρου από 900 έως και πάνω από 1.800 ευρώ.

Τα «μυστικά»

Οι φορολογούμενοι με προσυμπληρωμένες δηλώσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: