Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ, η Γροιλανδία, ο πιγκουίνος και οι αντιδράσεις

Η επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία είναι γνωστή και δεν κρύφτηκε ούτε κατά την προεκλογική του εκστρατεία.

Τη νύχτα της Παρασκευής (23/01), ο Λευκός Οίκοςπροκάλεσε νέες αντιδράσεις με μια ανάρτηση στα social media, η οποία έγινε αντικείμενο έντονου σχολιασμού.

Η viral ανάρτηση

Στην εικόνα διακρίνεται ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος να βαδίζει προς μια οροσειρά καλυμμένη με πάγο, όπου είναι φυτεμένη η σημαία της Γροιλανδίας. Μαζί του εμφανίζεται ένας πιγκουίνοςπου κρατά τη σημαία των ΗΠΑ, ενώ η ανάρτηση συνοδεύεται από τη φράση: «Αγκαλιάστε τον πιγκουίνο».