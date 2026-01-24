Back to Top
Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ, η Γροιλανδία, ο πιγκουίνος και οι αντιδράσεις

Αντικείμενο αντιδράσεων αλλά και ειρωνείας έγινε η τελευταία ανάρτηση της προεδρίας των ΗΠΑ

Η επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία είναι γνωστή και δεν κρύφτηκε ούτε κατά την προεκλογική του εκστρατεία.

Τη νύχτα της Παρασκευής (23/01), ο Λευκός Οίκοςπροκάλεσε νέες αντιδράσεις με μια ανάρτηση στα social media, η οποία έγινε αντικείμενο έντονου σχολιασμού.

 Η viral ανάρτηση

Στην εικόνα διακρίνεται ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος να βαδίζει προς μια οροσειρά καλυμμένη με πάγο, όπου είναι φυτεμένη η σημαία της Γροιλανδίας. Μαζί του εμφανίζεται ένας πιγκουίνοςπου κρατά τη σημαία των ΗΠΑ, ενώ η ανάρτηση συνοδεύεται από τη φράση: «Αγκαλιάστε τον πιγκουίνο».

 

 

Η παρουσία του πιγκουίνου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από χρήστες του διαδικτύου, καθώς πρόκειται για ένα ζώο που δεν ζει στο Βόρειο Ημισφαίριο. Όπως επισημαίνουν πολλοί σχολιαστές, «οι πιγκουίνοι ζουν αποκλειστικά στο Νότιο Ημισφαίριο», καθιστώντας την ανάρτηση του Λευκού Οίκου αντικείμενο χιούμορ αλλά και επικρίσεων.

