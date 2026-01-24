Βριλήσσσια: Η στιγμή που ο άνδρας παρασύρει την υπάλληλο των ΕΛΤΑ

Βίντεο – ντοκουμέντο από την στιγμή της παράσυρσης της υπαλλήλου των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια έφερε στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ.

Κάμερα κατέγραψε την στιγμή που ένας άνδρας, αφού έχει διαπληκτιστεί με την γυναίκα για ένα δέμα, μπαίνει στο αυτοκίνητό του και την παρασύρει.

Στην αρχή του βίντεο φαίνεται ο άντρας να βγαίνει από το υποκατάστημα και να μπαίνει στο αυτοκίνητό του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, διακρίνεται και η υπάλληλος των ΕΛΤΑ να τρέχει ανάμεσα σε παρκαρισμένα οχήματα και να φτάνει στο Ι.Χ. του άντρα.

Το όχημα, που έχει ήδη ξεκινήσει, την τραβάει μαζί του, με συνέπεια να την τραυματίσει ελαφρά.