Βριλήσσια: Τσακώθηκε με υπάλληλο των ΕΛΤΑ και την παρέσυρε με το αυτοκίνητο

Στο ΚΑΤ μεταφέρθηκε υπάλληλος των ΕΛΤΑ Βριλήσσιων, αφού ένας άνδρας την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έπειτα από καβγά για δέμα

Επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου έξω από υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στην οδό Αναπαύσεως στα Βριλήσσια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 9 το πρωί ένας άνδρας που πήγε να παραλάβει ένα δέμα διαπληκτίστηκε με μια υπάλληλο των ΕΛΤΑ και στη συνέχεια την παρέσυρε με το όχημα του.

Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη και κρατείται στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

