Πάτρα: Αίτημα ανάκλησης της παραχώρησης του περιβάλλοντος χώρου του ΚΕΤΧ για το νέο Αστυνομικό Μέγαρο

Την άμεση ανάκληση ή ακύρωση της παραχώρησης του γηπέδου και του περιβάλλοντος χώρου του ΚΕΤΧ για την ανέγερση του νέου Αστυνομικού Μεγάρου της ΕΛ.ΑΣ. στην Πάτρα ζητά, με υπόμνημά του προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ Πελοποννήσου, επικαλούμενος επικαιροποιημένα δεδομένα και σοβαρές ανάγκες επιχειρησιακής ετοιμότητας, εκπαίδευσης και επιστράτευσης.

Στο υπόμνημά του ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ Πελοποννήσου προ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νικόλαο Δένδια αναφέρει αναλυτικά:

"Κύριε Υπουργέ,

Το Σωματείο μας, ύστερα από σχετική συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιό του και σε συνέχεια των σχετικών παρεμβάσεων/υπομνημάτων μας για το ίδιο θέμα και λαμβάνοντας υπόψη τα επικαιροποιημένα δεδομένα και τις ανάγκες που προκύπτουν για τη λειτουργία του στρατοπέδου «Αντισυνταγματάρχη Μουζάκη», επανέρχεται με αίτημα ανάκλησης της απόφασης παραχώρησης του γηπέδου και του περιβάλλοντος χώρου του ΚΕΤΧ στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για την ανέγερση του νέου Αστυνομικού Μεγάρου στην Πάτρα.

Α) Νέα/επικαιροποιημένα δεδομένα – αυξημένες ανάγκες επιχειρησιακών και εκπαιδευτικών χώρων

Το Σωματείο μας επισημαίνει ότι πλέον υφίσταται ουσιώδης μεταβολή των πραγματικών συνθηκών που καθιστά την παραχώρηση ασύμβατη με τις ανάγκες της εκπαίδευσης και της επιχειρησιακής λειτουργίας του στρατοπέδου:

➢ Μετά την απόφαση μετεγκατάστασης/λειτουργίας της 76 ΜΕ (Μονάδα Επιστράτευσης) στο ΚΕΤΧ, με μετακίνηση προσωπικού και υλικού επιστράτευσης, οι ανάγκες σε χώρους υποστήριξης, κυκλοφορίας και στάθμευσης εντός του στρατοπέδου είναι αυξημένες.

➢ Σε περίπτωση τυχόν επιστράτευσης, εκτιμάται ότι μπορεί να απαιτηθούν χώροι στάθμευσης για τουλάχιστον 100 λεωφορεία και φορτηγά, ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής συγκέντρωση/οργάνωση και η επιχειρησιακή μετακίνηση προσωπικού και μέσων. Η ύπαρξη κατάλληλων ανοικτών χώρων εντός του στρατοπέδου (όπως το γήπεδο και ο περιβάλλων χώρος) αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ετοιμότητας.

➢ Η μετεγκατάσταση της ΣΕΤΤΗΛ στο ΚΕΤΧ έχει ήδη ολοκληρωθεί από πέρυσι (δεν αποτελεί πλέον ενδεχόμενο/σενάριο). Η συστέγαση/λειτουργία της ΣΕΤΤΗΛ αυξάνει τεκμηριωμένα τις απαιτήσεις σε χώρους εκπαίδευσης, συγκέντρωσης, στάθμευσης και υποστήριξης και το γεγονός αυτό έχει ήδη υλοποιηθεί και παγιωθεί.

➢ Από φέτος επανέρχονται νεοσύλλεκτοι στο ΚΕΤΧ, γεγονός που καθιστά απολύτως αναγκαία τη διατήρηση και αξιοποίηση υποδομών βασικής εκπαίδευσης, όπως ο στίβος μάχης και το γήπεδο, για εκπαιδευτικές δραστηριότητες φυσικής αγωγής/τακτικής εκπαίδευσης, οργανωμένες ασκήσεις, αγωνιστικές δοκιμασίες και ασφαλείς συγκεντρώσεις/παρατάξεις.

➢ Το στρατόπεδο «Αντισυνταγματάρχη Μουζάκη» λειτουργεί ως πολυδύναμο στρατόπεδο (μοναδικό στη Δυτική Ελλάδα) με συστέγαση πολλαπλών μονάδων/υπηρεσιών (Κ.Ε.ΤΧ., Σ.Υ.Δ.Ε., Λ.Α.Φ.Π., και λοιπές λειτουργίες που έχουν αναφερθεί), γεγονός που από μόνο του δημιουργεί την ανάγκη εξεύρεσης και διατήρησης πρόσθετων διαθέσιμων χώρων για την κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων.

Β) Γιατί το γήπεδο/στίβος μάχης είναι «κρίσιμη υποδομή» και δεν μπορεί να παραχωρηθεί

Το γήπεδο και ο περιβάλλων χώρος του δεν αποτελούν «πλεονάζουσα έκταση», αλλά κρίσιμη υποδομή για:

➢ Ασφαλή διεξαγωγή εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων (στίβος μάχης/φυσική εκπαίδευση/οργανωμένες δοκιμασίες), ιδίως σε περιόδους αυξημένης ροής/σειρών κατάταξης.

➢ Ομαλές λειτουργίες συγκέντρωσης/παράταξης, αξιολόγησης φυσικής κατάστασης και υλοποίησης εκπαιδευτικών αντικειμένων.

➢ Αποσυμφόρηση των εντός στρατοπέδου κινήσεων (πεζών/οχημάτων) σε ημέρες έντονης δραστηριότητας, ώστε να τηρούνται κανόνες ασφάλειας.

➢ Επιχειρησιακή ετοιμότητα και δυνατότητα κλιμάκωσης δραστηριοτήτων όταν απαιτηθεί.

➢ Δυνατότητα κλιμάκωσης/ετοιμότητας σε έκτακτες συνθήκες, καθώς σε περίπτωση τυχόν επιστράτευσης εκτιμάται ότι μπορεί να απαιτηθεί χώρος συγκέντρωσης/στάθμευσης έως και 100 λεωφορείων και φορτηγών για την υποστήριξη επιχειρησιακών μετακινήσεων και υλικοτεχνικής υποδομής της 76ΜΕ. Η απώλεια του γηπέδου και του περιβάλλοντος χώρου θα αφαιρέσει πρακτικά από το ΚΕΤΧ έναν από τους ελάχιστους κατάλληλους χώρους μαζικής στάθμευσης/αναμονής εντός του στρατοπέδου.

Η παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου, ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης της ΣΕΤΤΗΛ και με την επιστροφή νεοσυλλέκτων, θα δημιουργήσει άμεσο λειτουργικό έλλειμμα, θα υποβαθμίσει αντικειμενικά την εκπαιδευτική δυνατότητα του ΚΕΤΧ και θα περιορίσει κρίσιμα την ετοιμότητα σε έκτακτες συνθήκες.

Γ) Υφίσταται εναλλακτική λύση για το Αστυνομικό Μέγαρο (χωρίς επιβάρυνση πόλης/στρατοπέδου)

Σύμφωνα με δημόσιες δηλώσεις/τοποθετήσεις εκπροσώπων της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, υφίσταται εναλλακτική πρόταση σε περιοχή εκτός κέντρου, προς τη Νέα Εθνική Οδό Πατρών–Αθηνών, με θετική ανταπόκριση του φορέα που διαθέτει τον χώρο, ώστε να εξυπηρετηθεί ο στόχος ενός σύγχρονου κτιρίου χωρίς πρόσθετες οχλήσεις/κυκλοφοριακά προβλήματα.

Με δεδομένο ότι υπάρχει εναλλακτική, η συνέχιση της παραχώρησης εντός ΚΕΤΧ δεν αποτελεί μονόδρομο, ενώ αντίθετα δημιουργεί σοβαρές και άμεσες επιπτώσεις στην αμυντική λειτουργία/εκπαίδευση.

Α Ι Τ Η Μ Α

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε:

1) Να εξετάσετε άμεσα την ανάκληση/ακύρωση της παραχώρησης του γηπέδου και του περιβάλλοντος χώρου του ΚΕΤΧ για ανέγερση Αστυνομικού Μεγάρου.

2) Να δρομολογηθούν οι αναγκαίες ενέργειες ώστε ο χώρος να παραμείνει στη διάθεση του ΚΕΤΧ για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών (νεοσύλλεκτοι / στίβος μάχης / γήπεδο), των απαιτήσεων ετοιμότητας/συγκέντρωσης και στάθμευσης σε περίπτωση επιστράτευσης (76ΜΕ) και γενικότερα των αυξημένων απαιτήσεων που προκύπτουν από τη νέα οργανωτική πραγματικότητα.

Το Σωματείο μας είναι στη διάθεσή σας για αναλυτική ενημέρωση. Εφόσον το κρίνετε σκόπιμο, ζητούμε συνάντηση του Προεδρείου μας στο γραφείο σας.

Αρμόδιος για οποιαδήποτε συνεννόηση ο Πρόεδρος του Σωματείου μας Απόστολος Κόγκας".