IRIS: Πότε φορολογούνται τα χρήματα που λαμβάνουμε

Διευκρινίσεις εξέδωσε η ΑΑΔΕ , σχετικά με το αν φορολογείται η μεταφορά χρημάτων από τους γονείς προς τα παιδιά μέσω IRIS ή άλλων συστημάτων άμεσων πληρωμών.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την ΑΑΔΕ, η αποστολή χρημάτων από γονέα σε τέκνο για την κάλυψη καθημερινών ή μικροεξόδων –το λεγόμενο «χαρτζιλίκι»– καθώς και γενικότερα για δαπάνες διαβίωσης, δεν θεωρείται δωρεά και δεν απαιτείται δήλωση στην πλατφόρμα myPROPERTY. Αυτό ισχύει ιδίως όταν το παιδί είναι προστατευόμενο μέλος, δηλαδή ανήλικο ή φοιτητής έως 25 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι το αφορολόγητο όριο για δωρεές και γονικές παροχές μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού (γονείς – παιδιά και παππούδες – εγγόνια) ανέρχεται στα 800.000 ευρώ, διευκολύνοντας τη μεταβίβαση περιουσίας χωρίς φορολογική επιβάρυνση. Προϋπόθεση, ωστόσο, είναι οι χρηματικές μεταφορές να πραγματοποιούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος ή με τραπεζική επιταγή.

Επισημαίνεται επίσης ότι το αφορολόγητο καθεστώς ισχύει μόνο για μεταφορές από γονέα προς παιδί και όχι, για παράδειγμα, μεταξύ αδελφών.

Βασικά σημεία της φορολόγησης

Φόρος δωρεάς ή γονικής παροχής επιβάλλεται όταν μεταβιβάζεται περιουσιακό στοιχείο σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Η φορολογία αφορά ακίνητα στην Ελλάδα, κινητά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ανάλογα με την κατοικία δωρητή και δωρεοδόχου.

Για πρόσωπα της Α΄ κατηγορίας (σύζυγος, τέκνα, εγγόνια, γονείς) ισχύει αφορολόγητο έως 800.000 ευρώ.

Για ποσά που υπερβαίνουν το όριο αυτό, επιβάλλεται αυτοτελής φόρος 10%.

Οι χρηματικές δωρεές ή γονικές παροχές απολαμβάνουν του αφορολόγητου μόνο όταν αποδεικνύεται ότι πραγματοποιήθηκαν μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Συνολικά, η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι οι απλές μεταφορές χρημάτων για την καθημερινή στήριξη των παιδιών δεν έχουν φορολογικές συνέπειες, ενώ φόρος επιβάλλεται μόνο σε περιπτώσεις πραγματικής δωρεάς ή γονικής παροχής που υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια.