Οι δύο φάσεις της κακοκαιρίας που έπνιξε την Αττική: Καταιγίδα 3 ωρών προκάλεσε χάος στην Άνω Γλυφάδα

Τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας που «έπνιξε» την Αττική και προκάλεσε τον θάνατο μιας γυναίκας και ανυπολόγιστες καταστροφές στην Άνω Γλυφάδακαι στις γειτονικές περιοχές αναλύει ο Κώστας Λαγουβάρδος εξηγώντας πως η κακοκαιρία ήρθε σε δύο φάσεις.

Δύο διακριτές και εξαιρετικά διαφορετικές φάσεις παρουσίασε η ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε την Αττική την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με την ανάλυση των μετεωρολογικών δεδομένων από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος, «κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, οι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (μονάδα ΜΕΤΕΟ) επέτρεψαν να παρακολουθήσουμε με λεπτομέρεια τη χρονική και χωρική εξέλιξη του φαινομένου».

Πρώτη φάση: Εκτεταμένες βροχοπτώσεις χωρίς ένταση

Η πρώτη φάση της κακοκαιρίας χαρακτηρίστηκε από συνεχή αλλά σχετικά ήπια βροχόπτωση, χωρίς έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Όπως αναφέρει, «η βροχόπτωση στην Αττική είχε δύο φάσεις: η πρώτη και πιο ήπια (ανοικτή σκίαση στο διάγραμμα) συνοδευόταν με συνεχή βροχή, χωρίς κεραυνική δραστηριότητα (δηλαδή χωρίς μεγάλη ένταση)».

Παρά τη χαμηλότερη ένταση, τα ύψη βροχής ήταν εντυπωσιακά ήδη από τις πρωινές ώρες. «Μέχρι νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε περιοχές κυρίως δυτικά του Υμηττού αλλά και στη Δυτική Αττική», σημειώνει.