Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί με «ολοκληρωτικό πόλεμο» - Στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή αναπτύσσουν οι ΗΠΑ

Οι ανησυχίες για μια νέα κρίση στη Μέση Ανατολή εντείνονται, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Ιράν.

Το αβέβαιο μέλλον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι στην περιοχή κατευθύνεται μια «πελώρια αμερικανική αρμάδα», με το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και συνοδευτικά αντιτορπιλικά, ενώ πρόσθετα συστήματα αεράμυνας ενδέχεται να αναπτυχθούν γύρω από βάσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Ίσως δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε στρατιωτική δύναμη, αλλά οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά το Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ από το Air Force One κατά την επιστροφή του από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, προσθέτοντας ότι «θα προτιμούσε να μη γίνει τίποτα», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κάθε εξέλιξης.

Από την πλευρά του, το Ιράν εμφανίζεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. «Αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε επίθεση - περιορισμένη, απεριόριστη, χειρουργική, κινητική, όπως κι αν την ονομάσουν - ως έναν ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας και θα απαντήσουμε με τον πιο σκληρό δυνατό τρόπο», ανέφερε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η ένταση φαίνεται να αυξάνεται και σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς ο Διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, αναμένεται στο Ισραήλ για επείγουσες διαβουλεύσεις. Στο Τελ Αβίβ βρίσκονται ήδη ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς το Ισραήλ ολοκλήρωσε τις προετοιμασίες για πιθανό αμερικανικό πλήγμα.

Την ίδια ώρα, οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες αναστέλλουν πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή για το Σαββατοκύριακο, περιλαμβανομένων των Lufthansa, Air France, KLM Royal Dutch Airlines και Swiss, με προορισμούς όπως Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία, λόγω της αυξημένης έντασης και των ανησυχιών για την ασφάλεια των επιβατών.

Εντωμεταξύ, το ισραηλινό Channel 12 ανέφερε ότι το αεροπλανοφόρο George Washington έχει ήδη περάσει από τα στενά της Μαλαισίας και κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν προειδοποίησε ότι το Ισραήλ «αναζητά μια ευκαιρία να επιτεθεί στο Ιράν», υπογραμμίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την περιοχή.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με το Ιράν να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της αμερικανικής αρμάδας και τις πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.