Aνώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η χώρα θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση «ως ολοκληρωτικό πόλεμοεναντίον μας», καθώς αμερικανικά στρατεύματα κατευθύνονται στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, ύστερα από σχετική εντολή του Πενταγώνου, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και τρία αντιτορπιλικά που εκτοξεύουν πυραύλους Tomahawk κατευθύνονται στη Μέση Ανατολή, ενώ η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα δώδεκα μαχητικά F-15E στην περιοχή για να ενισχύσει τον αριθμό των αεροσκαφών κρούσης, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, η αύξηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή έρχονται σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ προς τους Ιρανούς διαδηλωτές να συνεχίσουν να βρίσκονται στους δρόμους, υποσχόμενος ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

«Αυτή η στρατιωτική ενίσχυση, ελπίζουμε ότι δεν προορίζεται για πραγματική σύγκρουση, αλλά ο στρατός μας είναι έτοιμος για το χειρότερο σενάριο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλα βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής στο Ιράν», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο αξιωματούχος συνέχισε λέγοντας: «Αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε επίθεση, περιορισμένη, απεριόριστη, χειρουργική, κινητική, όπως και αν την ονομάσουν, ως έναν ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας και θα ανταποκριθούμε με τον σκληρότερο δυνατό τρόπο για να το διευθετήσουμε».

“Παρακολουθούμε στενά το Ιράν”, δήλωσε από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, καθώς επέστρεφε στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας. «Έχουμε έναν μεγάλο στολίσκο που κατευθύνεται προς τα εκείκαι θα δούμε τι θα συμβεί», συνέχισε, περιγράφοντας τη στρατιωτική δύναμη ως «αρμάδα», διευκρινίζοντας, ωστόσο ότι “θα προτιμούσα να δω να μην συμβαίνει τίποτα”.

Παράλληλα, προειδοποίησε εκ νέου την ιρανική κυβέρνηση, σε περίπτωση που προχωρήσει σε εκτελέσεις διαδηλωτών. “Αν κρεμάσετε αυτούς τους ανθρώπους, θα δεχτείτε το σκληρότερο χτύπημα που έχετε δεχτεί ποτέ” είπε, προσθέτοντας ότι η (ενδεχόμενη) επίθεση θα έκανε τις προηγούμενες επιθέσεις κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν να «φαίνονται σαν ψίχουλα».

«Αν οι Αμερικανοί παραβιάσουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν, θα ανταποκριθούμε», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος, χωρίς να εισέλθει σε λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με νεότερο απολογισμό συνολικά 5.002 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του μεγάλου κινήματος αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Ακυρώσεις πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή

Αρκετές αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Lufthansa,η Air France, η KLM και η Swiss, ακύρωσαν τις πτήσεις τους προς τη Μέση Ανατολή την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων προς το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με πληροφορίες πτήσεων που δημοσιεύθηκαν στους ιστότοπους των αεροδρομίων, εν μέσω φόβων για σύγκρουση στο Ιράν.

Η KLM ανακοίνωσε ότι έχει σταματήσει τις πτήσεις προς το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθιστώντας την μία από τις πρώτες μεγάλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες που ανέστειλαν ταυτόχρονα τις πτήσεις προς διάφορους προορισμούς στη Μέση Ανατολή.

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε στο NOS ότι δεν θα πραγματοποιεί πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή μέχρι νεωτέρας λόγω της «γεωπολιτικής κατάστασης».

Η Air France ανακοίνωσε επίσης ότι ακύρωσε τις πτήσεις προς το Τελ Αβίβ και το Ντουμπάι λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών ασφάλειας στην περιοχή, προσθέτοντας ότι δεν έχει ακόμη ορίσει ημερομηνία για την επανέναρξη των πτήσεων.

Η British Airways ανακοίνωσε και αυτή ότι έχει αναστείλει τις βραδινές πτήσεις της προς το Ντουμπάι, σημειώνοντας ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αξιολογεί εάν είναι απαραίτητες περαιτέρω αλλαγές στις διαδρομές.