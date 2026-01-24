«Οι Αθώοι»: Γνωρίστε τους 3 βασικούς χαρακτήρες της μεγάλης παραγωγής του MEGA

Μια από μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκε ποτέ στη νεοελληνική λογοτεχνία ζωντανεύει στη μικρή οθόνη μέσα από τη μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Οι Αθώοι», που κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20.

Στην Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα, τρεις άνθρωποι οδηγούνται από το πάθος στην καταστροφή και από την ενοχή στη λύτρωση. Η Μαργαρίτα, ο Γιάννος και ο Πέτρος γίνονται οι τρεις όψεις μιας αιώνιας ιστορίας — εκεί όπου η αγάπη παλεύει με τη μοίρα, το φως αντιμάχεται το σκοτάδι και μόνο η συγχώρεση μπορεί να φέρει τη λύτρωση.

Γνωρίστε τους τρεις βασικούς ήρωες της μεγάλης παραγωγής του MEGA «Οι Αθώοι»

Γιάννος ή Τουρκόγιαννος (Κώστας Νικούλι)

Στιγματισμένος ως «νόθος» και «ξένος», ο Γιάννος μεγαλώνει στην Κέρκυρα αναζητώντας τη θέση του σ’ έναν κόσμο που τον απορρίπτει. Ευαίσθητος, θυμώδης και δίκαιος, παλεύει ανάμεσα στη φωτιά της ψυχής του και στη βαθιά του ανάγκη για αγάπη. Ο μεγάλος του έρωτας για τη Μαργαρίτα τον σημαδεύει για πάντα. Έπειτα από χρόνια εξορίας και ασκητικής ζωής, επιστρέφει διαφορετικός γεμάτος αγάπη και συγχώρεση. Για χάρη της Μαργαρίτας, ο Γιάννος κάνει την ύστατη πράξη αγάπης: θυσιάζει τη ζωή του για να σώσει εκείνη.