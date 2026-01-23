“Αύριο”: Κυκλοφόρησε το trailer της νέας σειράς της ΕΡΤ με Λούλη και Γουλιώτη

Πότε κάνει πρεμιέρα
Στη δημοσιότητα δόθηκε το trailer της νέας μίνι σειράς της ΕΡΤ με τίτλο “Αύριο”, η οποία έρχεται το επόμενο διάστημα στις οθόνες μας.
Όπως έγινε γνωστό, η σειρά θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, με τα πρώτα 4 επεισόδια να ανεβαίνουν στοErtflix.
Η μίνι σειρά 8 επεισοδίων του βραβευμένου σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα καταγράφει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού που χάνεται σ’ έναν ποταμό.
Γυρισμένη σε φυσικό περιβάλλον, με υψηλό βαθμό δυσκολίας, η πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση, είναι μια χορογραφία επιβίωσης και ένας ύμνος στον αγώνα για ζωή και στην αυτοθυσία των διασωστών που, τρελοί για την ανθρώπινη ζωή και τη σωτηρία, είναι πάντα εκεί.
“Αύριο”: Δείτε το trailer της νέας σειράς
Η ιστορία της μίνι σειράς “Αύριο” – Τι θα δούμε
Ένα παρατημένο αυτοκίνητο πάνω από το φαράγγι είναι το μόνο στοιχείο. Ο Αντρέας και η Μαριάν μπήκαν στο νερό λίγο πριν από την πλημμύρα και από εκείνη την ώρα αγνοούνται. Ένα ζευγάρι που τους είδε νωρίτερα σημαίνει συναγερμό. Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής με τους άντρες του και ο διοικητής της τοπικής Αστυνομίας αρχίζουν να ψάχνουν.
Ο Αντρέας και η Μαριάν παρασύρονται μέσα στο φαράγγι χωρίς κανείς τους να ξέρει πού βρίσκεται ο άλλος και αν είναι ζωντανός. Τραυματισμένοι βγαίνουν στις όχθες φωνάζοντας μάταια ο ένας τον άλλον, ενώ η μικρή τους κόρη στην Αθήνα τούς αναζητά.
Μια άγρια νύχτα αρχίζει, καθώς η βροχή που ξεσπά εμποδίζει ακόμα περισσότερο τον εντοπισμό τους. Πώς έφτασαν όλα ως εδώ; Παράλληλα με την επιχείρηση διάσωσης, η ιστορία μιας ζωής παλεύει κι εκείνη ως αγνοούμενη, εκεί όπου το παρελθόν ήρθε απροειδοποίητα σαν ξαφνική πλημμύρα.
“Αύριο”: Οι ηθοποιοί και συντελεστές της σειράς
Σκηνοθεσία: Γιώργος Γκικαπέππας
Σενάριο: Γιώργος Γκικαπέππας – Κατερίνα Γιαννάκου
Με τους Στεφανία Γουλιώτη, Χρήστο Λούλη, Θέμη Πάνου, Κίττυ Παϊταζόγλου, Φιντέλ Ταλαμπούκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Νίκο Αρβανίτη, Αλέξανδρο Μαυρόπουλο, Στέλιο Ξανθουδάκη, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θάνο Τοκάκη, Κίμωνα Κουρή, Λευτέρη Πολυχρόνη, Ντένη Μακρή, Δημήτρη Αριανούτσο, Σοφία Σεϊρλή.
Συμμετέχουν πραγματικοί εθελοντές διασώστες.
