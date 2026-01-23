“Αύριο”: Κυκλοφόρησε το trailer της νέας σειράς της ΕΡΤ με Λούλη και Γουλιώτη

Στη δημοσιότητα δόθηκε το trailer της νέας μίνι σειράς της ΕΡΤ με τίτλο “Αύριο”, η οποία έρχεται το επόμενο διάστημα στις οθόνες μας.

Όπως έγινε γνωστό, η σειρά θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, με τα πρώτα 4 επεισόδια να ανεβαίνουν στοErtflix.

Η μίνι σειρά 8 επεισοδίων του βραβευμένου σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα καταγράφει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού που χάνεται σ’ έναν ποταμό.

Γυρισμένη σε φυσικό περιβάλλον, με υψηλό βαθμό δυσκολίας, η πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση, είναι μια χορογραφία επιβίωσης και ένας ύμνος στον αγώνα για ζωή και στην αυτοθυσία των διασωστών που, τρελοί για την ανθρώπινη ζωή και τη σωτηρία, είναι πάντα εκεί.

“Αύριο”: Δείτε το trailer της νέας σειράς