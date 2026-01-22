Η Λένα Διβάνη «σφάζει» με το βαμβάκι την Καρυστιανού

Με το... βαμβάκι «σφάζει» τη Μαρία Καρυστιανού η ακαδημαϊκός και συγγραφέας Λένα Διβάνη, με αφορμή τις δηλώσεις της πρώην προέδρου του συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών για τις αμβλώσεις.

Σε ανάρτησή της στο facebook, η κυρία Διβάνη απευθυνόμενη στην Μαρία Καρυστιανού, γράφει: «Πριν καλά καλά βγείτε στο κλαρί τα χρησιμοποιήσατε όλα τα μισόλογα, τα επαμφοτερίζοντα, τις ημιδιαψεύσεις, την καλοσυνάτη δημοκρατική βιτρίνα που καλύπτει ακροδεξιές ιδέες».

Όπως αναφέρει η κυρία Διβάνη για την κυρία Καρυστιανού, «θα αποδειχτείτε πολιτικά επικίνδυνη; Δεν ξέρω... ως επιστήμων νομίζω ναι αλλά ως συγγραφέας θα πω ίσως και όχι. Τέλος πάντων, θα προτείνω να το βάλουν σε διαβούλευση», καταλήγοντας πως «Μη νομίζετε, δεν είμαι καμιά αφελής, θέλω κι εγώ να διευρύνω το κοινό μου...».

Η αναάρτησή της

«Κυρία Καρυστιανού μου εγώ, να ξέρετε, πέρσι σας επέλεξα για γυναίκα της χρονιάς όταν με ρώτησε η Καθημερινή. Και το αξίζατε. Αν και είστε γιατρός, μάθατε πολύ γρήγορα να υπερασπίζεστε σαν κορυφαία δικηγόρος το δίκιο των χαμένων ψυχών. Φέτος μπήκατε στην πολιτική και το επιβεβαιώσατε: μαθαίνετε πραγματικά πολύ γρήγορα. Πριν καλά καλά βγείτε στο κλαρί τα χρησιμοποιήσατε όλα τα μισόλογα, τα επαμφοτερίζοντα, τις ημιδιαψεύσεις, την καλωσυνάτη δημοκρατική βιτρίνα που καλύπτει ακροδεξιές ιδέες.

Θα αποδειχτείτε πολιτικά επικίνδυνη; Δεν ξέρω... ως επιστήμων νομίζω ναι αλλά ως συγγραφέας θα πω ίσως και όχι. Τέλος πάντων, θα προτείνω να το βάλουν σε διαβούλευση. Μη νομίζετε, δεν είμαι καμιά αφελής, θέλω κι εγώ να διευρύνω το κοινό μου...».