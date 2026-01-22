Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Η Λένα Διβάνη «σφάζει» με το βαμβάκι την Καρυστιανού

Η Λένα Διβάνη «σφάζει» με το βαμβάκι την...

«Θα αποδειχτείτε πολιτικά επικίνδυνη; Δεν ξέρω... ως επιστήμων νομίζω ναι αλλά ως συγγραφέας θα πω ίσως και όχι», σημειώνει

Με το... βαμβάκι «σφάζει» τη Μαρία Καρυστιανού η ακαδημαϊκός και συγγραφέας Λένα Διβάνη, με αφορμή τις δηλώσεις της πρώην προέδρου του συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών για τις αμβλώσεις.

Σε ανάρτησή της στο facebook, η κυρία Διβάνη απευθυνόμενη στην Μαρία Καρυστιανού, γράφει: «Πριν καλά καλά βγείτε στο κλαρί τα χρησιμοποιήσατε όλα τα μισόλογα, τα επαμφοτερίζοντα, τις ημιδιαψεύσεις, την καλοσυνάτη δημοκρατική βιτρίνα που καλύπτει ακροδεξιές ιδέες».

Όπως αναφέρει η κυρία Διβάνη για την κυρία Καρυστιανού, «θα αποδειχτείτε πολιτικά επικίνδυνη; Δεν ξέρω... ως επιστήμων νομίζω ναι αλλά ως συγγραφέας θα πω ίσως και όχι. Τέλος πάντων, θα προτείνω να το βάλουν σε διαβούλευση», καταλήγοντας πως «Μη νομίζετε, δεν είμαι καμιά αφελής, θέλω κι εγώ να διευρύνω το κοινό μου...».

Η αναάρτησή της

«Κυρία Καρυστιανού μου εγώ, να ξέρετε, πέρσι σας επέλεξα για γυναίκα της χρονιάς όταν με ρώτησε η Καθημερινή. Και το αξίζατε. Αν και είστε γιατρός, μάθατε πολύ γρήγορα να υπερασπίζεστε σαν κορυφαία δικηγόρος το δίκιο των χαμένων ψυχών. Φέτος μπήκατε στην πολιτική και το επιβεβαιώσατε: μαθαίνετε πραγματικά πολύ γρήγορα. Πριν καλά καλά βγείτε στο κλαρί τα χρησιμοποιήσατε όλα τα μισόλογα, τα επαμφοτερίζοντα, τις ημιδιαψεύσεις, την καλωσυνάτη δημοκρατική βιτρίνα που καλύπτει ακροδεξιές ιδέες.

Θα αποδειχτείτε πολιτικά επικίνδυνη; Δεν ξέρω... ως επιστήμων νομίζω ναι αλλά ως συγγραφέας θα πω ίσως και όχι. Τέλος πάντων, θα προτείνω να το βάλουν σε διαβούλευση. Μη νομίζετε, δεν είμαι καμιά αφελής, θέλω κι εγώ να διευρύνω το κοινό μου...».

Ειδήσεις Τώρα

«Ποιος συνάδελφός σου θα ήθελες να απολυθεί;»- Αντιδράσεις με ερωτηματολόγιο επιχείρησης

Ισπανία: Σκύλος που αγνοούνταν μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία διασώθηκε έπειτα από 4 ημέρες

Πάτρα: Τροχαίο με έναν τραυματία- Όχημα κατέληξε σε χωράφι

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Λένα Διβάνη Μαρία Καρυστιανού

Ειδήσεις