«Συμβούλιο Ειρήνης» αυστηρά για τη Γάζα προτείνει ο Μητσοτάκης

Συμβιβαστική λύση για το ζήτημα του «Συμβουλίου Ειρήνης» που αφορά τη Γάζα πρότεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την προσέλευσή του στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

“Όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και όλες οι χώρες της ΕΕ με δύο εξαιρέσεις έχουν εκφράσει εύλογους νομικούς προβληματισμούς, καθώς το Συμβούλιο Ειρήνης όπως έχει παρουσιαστεί από τις ΗΠΑ εκφεύγει κατά πολύ του ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ”, δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Πρότεινε δε οι 13 χώρες που έχουν προσκληθεί, “να προσυπογράψουν την προσχώρηση τους μόνο όμως για την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο απαιτηθεί”.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για “εύλογη συμβιβαστική λύση που θα μας επιτρέψει να συμμετάσχουμε στην ειρηνευτική διαδικασία στη Γάζα χωρίς όμως να δημιουργήσουμε έναν νέο οργανισμό, που θα λειτουργεί ανταγωνιστικά στον ΟΗΕ”.

Ο Τραμπ θέλει να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ με ένα δικό του όργανο

Η πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού έρχεται ως απάντηση στην ανησυχία που προκάλεσε το γεγονός ότι ο Τραμπ στο Νταβός άφησε να εννοηθεί ότι το “Συμβούλιο Ειρήνης” θα ασχοληθεί αρχικά για τη Γάζα, αλλά θα μπορούσε στη συνέχεια να αποκτήσει έναν ευρύτερο ρόλο στη διεθνή σκηνή. Υποστήριξε άλλωστε ότι ο ΟΗΕ έχει τεράστιες δυνατότητες, που κατά τη γνώμη του δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς μέχρι σήμερα.

Πρόκειται για μία ακόμη κίνηση αμφισβήτησης της (έστω και προσχηματικής) διεθνούς νομιμότητας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος δείχνει να θέλει να ξαναγράψει τους κανόνες του διεθνούς παιχνιδιού στα δικά του μέτρα. Αν και φυσικά ούτως ή άλλως οι ΗΠΑ έχουν στην πράξη ακυρώσει εδώ και δεκαετίες τον ΟΗΕ.

Για παράδειγμα η εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003 είχε πραγματοποιηθεί χωρίς ρητή έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ενώ ΗΠΑ και Ισραήλ αγνόησαν το πόρισμα της ανεξάρτητης επιτροπής του ΟΗΕ, που απεφάνθη ότι το καθεστώς Νετανιάχου διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023, με «πρόθεση να καταστρέψει τους Παλαιστινίους». Και βέβαια δεν ίδρωσε το αυτί του Τραμπ από τις καταγγελίες χωρών της Λατινικής Αμερικής στον ΟΗΕ για την επέμβαση κατά Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

Αφορμή για τη σύγκληση του αποψινού έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ήταν βέβαια η Γροιλανδία και οι απειλές Τραμπ για εμπορικό πόλεμο από την 1η Φεβρουαρίου σε ευρωπαϊκές χώρες. Την απειλή αυτή ο Αμερικανός Πρόεδρος την πήρε πίσω, επικαλούμενος συμφωνία με το ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία, παρότι ο ΓΓ της Συμμαχίας Μάρκ Ρούτε δεν έχει αρμοδιότητα για έδαφος το οποίο ανήκει στη Δανία.

Παρότι λοιπόν ο Τραμπ είπε και ξείπε, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έκριναν αναγκαίο να πραγματοποιηθεί η συζήτηση στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Άλλωστε ο Τραμπ μπορεί – όπως το κάνει συχνά- αύριο να αλλάξει γνώμη.

“Διάδρομο προς εκτόνωση” βλέπει για Γροιλανδία ο Μητσοτάκης

Από την πλευρά του ο κ.Μητσοτάκης σχολίασε χαρακτήρισε επιβεβλημένη τη σύγκληση της έκτακτης Συνόδου Κορυφής, καθώς όπως σημείωσε υπήρξε σημαντική ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις ως αποτέλεσμα των δηλώσεων του προέδρου Τραμπ.

“Πιστεύω όμως ότι οι χθεσινές τοποθετήσεις δείχνουν ένα διάδρομο προς εκτόνωση τουλάχιστον σε σχέση με τη Γροιλανδία”, δήλωσε. Υπογράμμισε ότι η ΕΕ ενωμένη, με μία εξαίρεση, τάχθηκε στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας, τονίζοντας ότι τα ζητήματα της Γροιλανδίας αφορούν μόνο τους κατοίκους της και τη Δανία.

“Αναγνωρίζουμε τον έντονο προβληματισμό των Αμερικανών για την ασφάλεια του αρκτικού κύκλου. Αλλά μπορούν να επιλυθούν με καλή διάθεση και βάσει των συνθηκών που υπάρχουν με Δανία και ΕΕ. Μπορούμε δημιουργικά και παραγωγικά να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση”, είπε επίσης ο κ.Μητσοτάκης, δείχνοντας και ως προς αυτό το ζήτημα συμβιβαστική διάθεση απέναντι στις ΗΠΑ.