Ζελένσκι: Σκληρή κριτική στην Ευρώπη - «Το βασικό πρόβλημα είναι η νοοτροπία της»

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέκρινε τους Ευρωπαίους ηγέτες για την αδράνειά τους όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, συγκρίνοντάς τη με τη στάση τους γύρω από τη Γροιλανδία τις τελευταίες ημέρες, κατά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Μάλιστα, προχώρησε στην αποκάλυψη ότι αύριο, Παρασκευή (23/01), θα πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση ανάμεσα στις ΗΠΑ, την Ουκρανία και τη Ρωσία, αναφέροντας ότι τα έγγραφα που συντάσσονται με την Ουάσινγκτον με στόχο τον τερματισμό του πολέμου είναι «σχεδόν έτοιμα».

Ειδικότερα, κατά την ομιλία του στο Νταβός, αναφερόμενος στη γνωστή αμερικανική ταινία, ο Ζελένσκι τόνισε ότι όλοι θυμούνται την ιστορία της αδιάκοπης επανάληψης, αλλά κανείς δεν θα ήθελε να ζει κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα. «Κι όμως, αυτό ακριβώς συμβαίνει σε εμάς σήμερα: το ίδιο πράγμα επαναλαμβάνεται για εβδομάδες, μήνες και, φυσικά, για χρόνια» ανέφερε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι πριν από έναν χρόνο είχε επισημάνει πως η Ευρώπη πρέπει να γνωρίζει πώς να υπερασπιστεί τον εαυτό της, για να προσθέσει ότι «ένας χρόνος πέρασε και τίποτα δεν έχει αλλάξει». Όπως είπε, κάθε νέα χρονιά φέρνει νέες προκλήσεις για την Ευρώπη, οι οποίες αποσπούν την προσοχή από τα μόνιμα και ουσιαστικά προβλήματα ασφάλειας.

Σκληρή κριτική στην Ευρώπη

Σε σκληρή κριτική προς την Ευρώπη ο Ζελένσκι ανέφερε σε άλλο σημείο πως: «Η Ευρώπη αγαπά να συζητά για το μέλλον, αλλά αποφεύγει να αναλάβει δράση σήμερα, δράση που θα καθορίσει το είδος του μέλλοντος που θα έχουμε».

«Όλοι βλέπουμε ότι οι δυνάμεις που προσπαθούν να καταστρέψουν την Ευρώπη... λειτουργούν ελεύθερα, ακόμη και εντός της Ευρώπης. Κάθε Βίκτορ που ζει από τα ευρωπαϊκά χρήματα ενώ προσπαθεί να πουλήσει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα αξίζει ένα χαστούκι στο κεφάλι, και αν αισθάνεται άνετα στη Μόσχα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να γίνουν σαν τη Μόσχα» υπογράμμισε σε άλλο σημείο ο Ζελένσκι.

Την ίδια ώρα, δήλωσε ότι του λένε συχνά να μην αναφέρει τους πυραύλους Tomahawk στους Αμερικανούς «για να μη χαλάσει τη διάθεσή τους», να μην αναφέρει τους πυραύλους Taurus ή να είναι προσεκτικός όταν μιλάει με την Τουρκία και την Ελλάδα.

«Όταν το θέμα είναι η Τουρκία, οι διπλωμάτες λένε να μην προσβάλλουμε την Ελλάδα. Όταν το θέμα είναι η Ελλάδα, λένε να είμαστε προσεκτικοί με την Τουρκία» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Στην Ευρώπη, υπάρχουν ατελείωτες εσωτερικές διαμάχες και πράγματα που μένουν ανείπωτα, τα οποία εμποδίζουν την Ευρώπη να ενωθεί και να μιλήσει με αρκετή ειλικρίνεια ώστε να βρει πραγματικές λύσεις. Και πολύ συχνά, οι Ευρωπαίοι στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου, ηγέτες, κόμματα, κινήματα και κοινότητες, αντί να ενωθούν για να σταματήσουν τη Ρωσία» είπε.

Πρόσθεσε δε, ότι η Ευρώπη «παραμένει ένα όμορφο καλειδοσκόπιο αλλά κατακερματισμένο σε μικρές και μεσαίες δυνάμεις». Ανέφερε ότι το πρόβλημα είναι η ευρωπαϊκή νοοτροπία, με τους ηγέτες να μην υπερασπίζονται πάντα τα πραγματικά ευρωπαϊκά συμφέροντα.

«Και η Ευρώπη εξακολουθεί να μοιάζει περισσότερο με γεωγραφία, ιστορία, παράδοση και όχι με πραγματική πολιτική δύναμη, ούτε με μεγάλη δύναμη. Μερικοί Ευρωπαίοι είναι πραγματικά ισχυροί, είναι αλήθεια, αλλά πολλοί λένε ότι πρέπει να παραμείνουμε ισχυροί, και πάντα θέλουν κάποιος άλλος να τους πει για πόσο καιρό πρέπει να παραμείνουν ισχυροί, κατά προτίμηση μέχρι τις επόμενες εκλογές».

«Δεν μπορείτε να χτίσετε μια νέα παγκόσμια τάξη μόνο με λόγια»

Ο Ζελένσκι συνέχισε την ομιλία του λέγοντας στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι «χρειαζόμαστε κάτι για να αντικαταστήσουμε την παλιά παγκόσμια τάξη, αλλά πού είναι οι ηγέτες που είναι έτοιμοι να δράσουν;» καθώς προειδοποίησε «δεν μπορείτε να χτίσετε μια νέα παγκόσμια τάξη μόνο με λόγια – οι πράξεις δημιουργούν πραγματική τάξη. Ας τελειώσουμε με αυτή τη Μέρα της Μαρμότας».

Αντιπαρέβαλε μάλιστα, τη θέση της Ευρώπης με την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να δράσουν, λέγοντας ότι η ΕΕ δεν φαίνεται να έχει καν σαφή άποψη για το «Συμβούλιο Ειρήνης» των ΗΠΑ για τη Γάζα.

Ανέφερε επίσης τη χθεσινή συνομιλία του Μαρκ Ρούτε με τον Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, προειδοποιώντας τους Ευρωπαίους ότι «τα πράγματα κινούνται πιο γρήγορα από εμάς, κινούνται πιο γρήγορα από την Ευρώπη».

«Δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε τον εαυτό μας σε δευτερεύοντες ρόλους, όχι όταν έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε μια μεγάλη δύναμη μαζί».

Σε ένα άλλο αιχμηρό σχόλιο, τόνισε: «Δεν πρέπει να δεχόμαστε ότι η Ευρώπη είναι απλώς μια σαλάτα από μικρές και μεσαίες δυνάμεις, καρυκευμένη με εχθρούς της Ευρώπης».

Τι είπε για τη Γροιλανδία και Ιράν

Παράλληλα, έκανε αναφορά και στη διεθνή συζήτηση γύρω από τη Γροιλανδία, σημειώνοντας ότι το ενδιαφέρον πολλών ηγετών έχει στραφεί εκεί, χωρίς να είναι σαφές πώς ακριβώς σκοπεύουν να διαχειριστούν την κατάσταση. «Είναι προφανές ότι αρκετοί απλώς περιμένουν να κοπάσει το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, ελπίζοντας ότι το ζήτημα θα ξεχαστεί», είπε.

«Κι αν δεν ξεχαστεί; Τι θα γίνει τότε;» είπε αφήνοντας αιχμές για την έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης στο Ιράν, λέγοντας ότι «έγινε πολύς λόγος για τις διαμαρτυρίες εκεί, αλλά αυτές πνίγηκαν στο αίμα», καθώς «ο κόσμος δεν βοήθησε αρκετά τον ιρανικό λαό», αφού όλοι ήταν απασχολημένοι με τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

«Όταν οι πολιτικοί επέστρεψαν στη δουλειά τους και άρχισαν να διαμορφώνουν τη θέση τους, ο Αγιατολάχ είχε ήδη σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους. Και τι θα γίνει το Ιράν μετά από αυτή την αιματοχυσία; Αν το καθεστώς επιβιώσει, θα στείλει ένα σαφές μήνυμα σε κάθε τύραννο: σκότωσε αρκετούς ανθρώπους και θα παραμείνεις στην εξουσία».

Σε άλλο σημείο, συνδέοντας το παράδειγμα της σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ, επέστρεψε στο αδιέξοδο της Ουκρανίας, λέγοντας ότι ενώ ο Μαδούρο βρίσκεται στη Νέα Υόρκη περιμένοντας τη δίκη του, «ο Πούτιν δεν είναι».

Στη συνέχεια, προειδοποίησε ότι η Ρωσία «προσπαθεί να παγώσει τους Ουκρανούς» σε θερμοκρασίες -20 βαθμών Κελσίου αναφερόμενος στις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και είπε ότι, παρά τις κυρώσεις, συνεχίζει να λαμβάνει υποστήριξη από τους εταίρους της στην Ευρώπη, καθώς βρίσκει τρόπους να παρακάμψει τις κυρώσεις.

«Η Ευρώπη δεν λέει σχεδόν τίποτα. Η Αμερική δεν λέει τίποτα και ο Πούτιν κατασκευάζει πυραύλους. Βοηθάει με κάθε τρόπο την Ουκρανία, αλλά λέει "δεν θα ήταν φθηνότερο και ευκολότερο να αποκόψουμε τη Ρωσία από τα εξαρτήματα που χρειάζεται για την παραγωγή πυραύλων ή ακόμα και να καταστρέψουμε τα εργοστάσια που τα κατασκευάζουν;"».

«Γιατί ο Πρόεδρος Τραμπ μπορεί να σταματήσει τα δεξαμενόπλοια του σκιώδους στόλου και να κατάσχει το πετρέλαιο, ενώ η Ευρώπη δεν μπορεί;» διερωτήθηκε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το πετρέλαιο που μεταφέρεται κατά μήκος των ευρωπαϊκών ακτών χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση του πολέμου κατά της Ουκρανίας.