Ξεκινούν και πάλι τα Παραμυθομαγειρέματα του Θεατρικού Εργαστηρίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Ξεκινούν και πάλι το δημιουργικό τους ταξίδι τα Παραμυθομαγειρέματα του Θεατρικού Εργαστηρίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 από τις 5:15 μμ έως 6.30 μμ που απευθύνονται σε παιδιά 3-6 ετών.

Συνοδοιπόρος η χελώνα που ήθελε να κάνει τόσα πράγματα! Να παίξει τόσα παιχνίδια, να σκαρφαλώσει σε τόσες πέτρες… Όμως –ουπς!– αναποδογύρισε! Τώρα πια δεν είναι καθόλου χαρούμενη. Και είναι μάλιστα τόσο εκνευρισμένη που δε θέλει ούτε αγκαλιές. Θα βρει ο σκαντζόχοιρος τον τρόπο να της συμπαρασταθεί και να τη βοηθήσει να ξεπεράσει τη δύσκολη στιγμή και τον θυμό της;

Ελάτε να "παραμυθομαγειρέψουμε" με σκεύη τη φαντασία, τη σκέψη, τα συναισθήματα, με υλικά το παιχνίδι, την αλληλεπίδραση, τον ρυθμό, τις δυναμικές εικόνες, τα παιχνίδια ρόλων, τους αυτοσχεδιασμούς, τις δραματοποιήσεις και...με συνταγή ένα παραμύθι γεμάτο νοήματα και νοστιμιά!

Σκηνές θεάτρου: ταξιδεύοντας στον χρόνο και στον χώρο

Για παιδιά 6-10 ετών - Σάββατο 24 Ιανουαρίου από τις 7.00 μμ έως 8.30 μμ

Θέατρο Σκιών

Το θέατρο σκιών μας καλεί σε ένα ταξίδι στον χρόνο και τους πολιτισμούς! Από τις σκιές της Κίνας και της Ινδονησίας μέχρι τον Καραγκιόζη και την ελληνική παράδοση, θα ανακαλύψουμε πώς διαφορετικοί πολιτισμοί χρησιμοποίησαν το φως και τη σκιά για να πουν ιστορίες ανθρώπων, ηρώων και ονείρων. Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί… εκεί που οι σκιές ζωντανεύουν και το θέατρο γίνεται παιχνίδι!

Με οδηγό την φαντασία, τη σκέψη, τα συναισθήματα, τους αυτοσχεδιασμούς, τις δραματοποιήσεις και τα παιχνίδια ρόλων, θα μεταφερθούμε σε άλλη εποχή και σε διαφορετικούς πολιτισμούς.

Δηλώσεις συμμετοχής- Πληροφορίες:

Θεατρικό Εργαστήρι: 2614 014979,693 231 1567 (απογευματινές ώρες: Κ. Περλέγκα)

Εμψυχώνουν οι: Ιωάννα Τζαμαρία & Νικόλας Τσίχλας.

Κόστος συμμετοχής: 7 ευρώ.

Θεατρικό Εργαστήρι – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας (οδός Φαβιέρου 43, Πάτρα).