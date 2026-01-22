Εμβληματική εναρκτήρια εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για τους εορτασμούς της Διακοσιοστής Επετείου της Εξόδου του Μεσολογγίου

Με μια εμβληματική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου έδωσε το επίσημο έναυσμα για την έναρξη των εορτασμών της Διακοσιοστής Επετείου της Εξόδου του Μεσολογγίου.

Η πρώτη αυτή εκδήλωση του επετειακού κύκλου αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον συνολικό σχεδιασμό των εορτασμών, συνδέοντας τη συλλογική ιστορική μνήμη με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και τον οικουμενικό συμβολισμό της Εξόδου.

Το πρόγραμμα άνοιξε με την προβολή επετειακού οπτικοακουστικού υλικού αφιερωμένου στην Έξοδο του Μεσολογγίου, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπυρίδων Β. Διαμαντόπουλος και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

H υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου αποτελεί ένα από τα κορυφαία γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης, με ακτινοβολία που υπερβαίνει τα όρια της ιστορίας μας. Πράξη υπέρτατου συμβολισμού, ανέδειξε πανανθρώπινες αξίες όπως η ελευθερία, η αυτοθυσία και η ηθική αντοχή, μεταστρέφοντας οριστικά την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη υπέρ του Αγώνα. Αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα της ιστορικής επετείου, το υπουργείο Πολιτισμού παρέχει την αιγίδα του αλλά και ουσιαστική υποστήριξη σε ένα πυκνό πλέγμα επετειακών δράσεων που προγραμματίζονται για το 2026, τιμώντας την Έξοδο και αναδεικνύοντας το αποτύπωμά της στην ιστορία, τις τέχνες και τα γράμματα. Η αναθύμηση μιας ηρωικής στιγμής της Παλιγγενεσίας μετουσιώνεται έτσι σε αναστοχασμό για τη διαχρονική σημασία της ελευθερίας».

Κεντρικό καλλιτεχνικό γεγονός της βραδιάς αποτέλεσε η ερμηνεία της 9ης Συμφωνίας του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της ΕΡΤ, και τη Χορωδία των Μουσικών Συνόλων του Δήμου Αθηναίων, υπό τη μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου, με τη συμμετοχή των διακεκριμένων σολίστ Ελένης Κομνή, Βίλλυς Κυριακοπούλου, Γιάννη Χριστόπουλου και Πέτρου Μαγουλά.

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, πλήθος κόσμου από το Μεσολόγγι, τη Δυτική Ελλάδα και ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής προσήλθε στην εκδήλωση, γεμίζοντας την αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον του κοινού για την έναρξη των επετειακών εκδηλώσεων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης πολλοί επίσημοι και αιρετοί από την κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και θεσμικοί και δημόσιοι φορείς, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιώργος Παπαδόπουλος, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, εκπρόσωπος του αρχιεπισκόπου, ο μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Δαμασκηνός, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, πρέσβεις χωρών, οι βουλευτές Θανάσης Παπαθανάσης, Χριστίνα Σταρακά και Μιχάλης Κατρίνης, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Χρήστος Παΐσιος, ο αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας, Θανάσης Μαυρομμάτης, οι αντιπεριφερειάρχες Νίκος Κατσακιώρης, Ανδρέας Φίλιας και Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, πλήθος δημάρχων, γενικοί γραμματείς υπουργείων, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, Παναγιώτης Τσιχριτζής, μέλη της Επιτροπής επί Τιμή και της Εκτελεστικής Επιτροπής για τον εορτασμό της Διακοσιοστής Επετείου της Εξόδου, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της «Διεξόδου», Νίκος Κορδόσης, πρόεδροι και εκπρόσωποι φορέων πολιτισμού και ιστορίας, πρόεδροι και εκπρόσωποι συλλόγων, καθώς και άλλες προσωπικότητες από τον πολιτικό και θεσμικό χώρο.

Η εναρκτήρια αυτή εκδήλωση άνοιξε επίσημα τον κύκλο των εορτασμών της Διακοσιοστής Επετείου της Εξόδου του Μεσολογγίου, σηματοδοτώντας την αρχή ενός έτους αφιερωμένου στη μνήμη, την τιμή και τη διαρκή επικαιρότητα των ιδανικών της ελευθερίας, της αυτοθυσίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δύο αιώνες μετά, το Μεσολόγγι υπενθυμίζει ότι η ιστορία του δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά συνεχίζει να εμπνέει το παρόν και να φωτίζει το μέλλον.