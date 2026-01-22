Το Σόι σου: Επιστρέφει απόψε με νέο διπλό επεισόδιο

Τι θα γίνει στο νέο διπλό επεισόδιο
Η δημοφιλής ελληνική σειρά «Το Σόι σου» επιστρέφει σήμερα το βράδυ στον Alpha με διπλό νέο επεισόδιο, φέρνοντας ξανά στο επίκεντρο τις κωμικές περιπέτειες των οικογενειών Τριαντάφυλλοι και Χαμπέοι.
Η περίληψη του νέου επεισοδίου
Οι πιστοί τηλεθεατές θυμήθηκαν γιατί αυτές οι δύο σόγιες αγαπήθηκαν τόσο πολύ: κάποιες οικογένειες δεν αλλάζουν ποτέ, απλώς μεγαλώνουν.
Στο σημερινό διπλό επεισόδιο, η οικογένεια Τριανταφύλλου συναντά ξανά τον... άσωτο υιό, Άρη, ο οποίος επιστρέφει από την Αφρική, σκορπίζοντας συγκίνηση αλλά και αναστάτωση σε όλα τα μέλη των δύο οικογενειών.
Ο Άρης αιφνιδιάζει τους δικούς του ανακοινώνοντας ότι σκοπεύει να εκπαιδευτεί για να γίνει αστροναύτης. Αρχικά, τα αδέρφια του στηρίζουν την απόφασή του, όμως όσο περνά η ώρα, τα σχέδιά του γίνονται ολοένα και πιο… παράλογα.
Παράλληλα, η Μπέλα πιστεύει ότι το ειδύλλιο με τον Άρη προχωρά, μετά το φιλί που αντάλλαξαν τα Χριστούγεννα, και η ατμόσφαιρα στην οικογένεια γεμίζει ανατροπές και χιούμορ.
