Η Άννα Λιβαθυνού οριστικά εκτός «Καλημέρα Ελλάδα»

Παρελθόν αποτελεί πλέον η Άννα Λιβαθυνού από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», όπως ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης, ο – μέχρι και χθες – συμπαρουσιαστής της, Παναγιώτης Στάθης.

«Να πω ότι από δω και πέρα η εκπομπή θα είναι χωρίς την Άννα. Θέλω να την ευχαριστήσω για αυτή τη συνεργασία που είχαμε όλους αυτούς τους μήνες, να την ευχαριστήσω για την παρουσία της στην εκπομπή. Να της ευχηθώ από την καρδιά μου καλή συνέχεια σε ό,τι κάνει εδώ στον ΑΝΤ1», είπε στην έναρξη της εκπομπής ο Παναγιώτης Στάθης.

Εν τω μεταξύ, η Άννα Λιβαθυνού δεν αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές, καθώς η αποφώνηση της χθεσινής εκπομπής δεν προμήνυε ότι η συνεργασία αυτή θα ολοκληρωνόταν τόσο ξαφνικά και καταμεσής της εβδομάδας.

Αντιθέτως, το πρωί της Τετάρτης όταν ολοκληρώθηκε η εκπομπή, ο Παναγιώτης Στάθης σημείωσε ότι αύριο θα είναι ξανά εδώ στις 06:00, γεγονός που δείχνει ότι μάλλον οι τελικές αποφάσεις πάρθηκαν την τελευταία στιγμή.

Ακολουθεί ο διάλογος μεταξύ των δύο δημοσιογράφων το πρωί της Τετάρτης:

Άννα Λιβαθυνού: Λοιπόν, κλείνουμε;

Παναγιώτης Στάθης: Κλείνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Άννα Λιβαθυνού: Μένετε εδώ για όλο το πρόγραμμα φυσικά του ΑΝΤ1.

Παναγιώτης Στάθης: Ακριβώς. Αύριο στις 06:00 θα είμαστε εδώ. Καλημέρα σε όλους.

Άννα Λιβαθυνού: Γεια σας, γεια σας.