Αναστασία: Πέταξαν καναπέ στην πίστα την ώρα που τραγουδούσε

Δείτε βίντεο με την αντίδρασή της

Όχι πανέρια με λουλούδια αλλά… ολόκληρο καναπέ πέταξε θαμώνας πάνω στην πίστα, όπου τραγουδούσε η Αναστασία σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η ίδια η τραγουδίστρια και οι υπόλοιποι που διασκέδαζαν στο μαγαζί δεν πίστευαν στα μάτια τους.

Ωστόσο η Αναστασία παρέμεινε ψύχραιμη και συνέχισε να τραγουδάει το «Κανείς εδώ δεν τραγουδά», χωρίς να διακόψει την εμφάνισή της.

Η ίδια αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ λέγοντας χαρακτηριστικά στο μικρόφωνο: «Μετακομίσεις κάνουμε».

