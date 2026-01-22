Αναστασία: Πέταξαν καναπέ στην πίστα την ώρα που τραγουδούσε

Δείτε βίντεο με την αντίδρασή της
Όχι πανέρια με λουλούδια αλλά… ολόκληρο καναπέ πέταξε θαμώνας πάνω στην πίστα, όπου τραγουδούσε η Αναστασία σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Η ίδια η τραγουδίστρια και οι υπόλοιποι που διασκέδαζαν στο μαγαζί δεν πίστευαν στα μάτια τους.
Ωστόσο η Αναστασία παρέμεινε ψύχραιμη και συνέχισε να τραγουδάει το «Κανείς εδώ δεν τραγουδά», χωρίς να διακόψει την εμφάνισή της.
Η ίδια αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ λέγοντας χαρακτηριστικά στο μικρόφωνο: «Μετακομίσεις κάνουμε».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr