Γιώργος Λάνθιμος: Απαράδεκτο να συμμετέχουν ομάδες του Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Σε μία δημόσια τοποθέτηση για τις εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας προχώρησε ο Γιώργος Λάνθιμος, τονίζοντας ότι θεωρεί «απαράδεκτο» να συνεχίζουν να συμμετέχουν ισραηλινές ομάδες σε ευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις.

Ο Έλληνας σκηνοθέτης μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού» λίγο πριν από τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ υποστηρίζοντας ότι μεγάλες αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις δεν είναι δυνατόν να παραμένουν ουδέτερες απέναντι σε πολιτικές εξελίξεις και ανθρωπιστικές κρίσεις.

Πιο αναλυτικά, το βράδυ της Τρίτης 20 Ιανουαρίου, είπε: «Ήρθα να πω ότι είναι απαράδεκτο το ότι επιτρέπεται να παίζουν ομάδες του Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ήρθα να δηλώσω αυτό και να υποστηρίξω την ομάδα, φυσικά». Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για τις Χρυσές Σφαίρες, ο Γιώργος Λάνθιμος δήλωσε ότι δεν ήθελε να κάνει σχόλια: «Αυτό που είπα μόνο».